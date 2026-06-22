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Сомневались, кто величайший? Месси отгрузил дубль и установил рекорд ЧМ! - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
22:15 22.06.2026 (обновлено: 23:11 22.06.2026)
Сомневались, кто величайший? Месси отгрузил дубль и установил рекорд ЧМ!

Дубль Месси принес сборной Аргентины победу над Австрией на ЧМ-2026

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Аргентины по футболу одержала вторую победу на чемпионате мира 2026 года и досрочно вышла в плей-офф. В понедельник в Далласе (США) действующие чемпионы мира одолели австрийцев, а капитан "альбиселесте" Лионель Месси забил рекордные голы на мировых первенствах.
РИА Новости Спорт — о рядовом матче мундиаля, ставшим особенным благодаря лучшему игроку современности.
ЧМ по футболу 2026
22 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Аргентина
2 : 0
Австрия
38‎’‎ • Лионель Месси
(Факундо Медина)
90‎’‎ • Лионель Месси
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Месси — лучший на старте ЧМ

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" даже в 38 лет выжигает на поле. В первом туре он на фоне серьезных проблем со здоровьем у отца в одиночку сотворил победу над алжирцами (3:1), оформив хет-трик в ворота африканцев. Важно, что в матче против конголезцев португальцы сенсационно потеряли очки, а вечный соперник Лео Криштиану Роналду стал посмешищем, провалив первую встречу на ЧМ-2026. "Красно-зеленые" будто играли без центрального нападающего, а Роберто Мартинес побоялся менять 41-летнего капитана. Двойной праздник у фанатов Месси!
Помимо этого, Лионель сравнялся с Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира (по 16 мячей). Правда, немец уже завершил карьеру, а вот Лео мог стать единоличным рекордсменом уже сегодня. Благо, что в соперники досталась средненькая сборная Австрии — "трешку" коллективу Ральфа Рангника забить тяжеловато, а вот один-два Лео точно по силам. Даже Иордания один раз смогла пробить европейцев (1:3) в первом туре.
Сборная Аргентины на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Величие Месси и смех над Роналду: чем запомнился первый тур ЧМ-2026
18 июня, 09:10

Месси — лучший в истории

Каких же усилий аргентинскому идолу стоил этот исторический гол! Он в седьмой раз подошел к 11-метровой отметке на мундиалях (рекорд) и в третий раз промазал (антирекорд), имел еще два неплохих момента... Мяч, как намагниченный, притягивался к ногам гения, и на 38-й минуте это случилось. Австрийцы совсем забыли о Лео в своих владениях: Факундо Медина с левого фланга прострелил на Месси, который поймал вратаря Александра Шлагера на противоходе и открыл счет. Изумительно сыграл Тьяго Альмада, хитро пропустивший мяч и давший капитану замкнуть выверенный пас.
Это четвертый гол Лионеля на ЧМ-2026. И 121-й за национальную команду, чьи цвета Месси защищает с 2005 года. На шестом для себя мундиале нападающий взлетел на вершину, с которой, возможно, уже в 2030-м его сбросит французский лидер Килиан Мбаппе. Но когда это еще будет!
© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
Лионель Месси

На этом можно было заканчивать

Как и в хоккейном матче в апреле 2025-го, когда наш хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), эмоциональный взрыв был настолько мощным, что остаток противостояния в Техасе получился блеклым.
У Австрии была пара хороших моментов (всего одно попадание в створ за 90 минут), однако не хватило класса их реализовать. Что касается "альбиселесте", то фаворитам как будто хватало победы с минимальным счетом... Пока в компенсированное время Месси не оформил дубль и не привел арену в экстаз! Оборона европейцев рассыпалась на глазах, и в этой неразберихе Лео опять оказался самым расторопным.

Футбольная фантастика!

© REUTERS / Kai PfaffenbachЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Лионель Месси
Месси забил все пять мячей Аргентины на ЧМ-2026 и обновил только-только установленный рекорд. Также Лео отличился в шестом матче мировых первенств подряд, повторив рекордные серии француза Жюста Фонтена (1958 год) и бразильца Жаирзиньо (1970).

Лучшие бомбардиры в истории ЧМ:

  • 18 — ЛИОНЕЛЬ МЕССИ (Аргентина);
  • 16 — Мирослав КЛОЗЕ (Германия);
  • 15 — РОНАЛДО (Бразилия);
  • 14 — Килиан МБАППЕ (Франция);
  • 14 — Герд МЮЛЛЕР (Германия);
  • 13 — Жюст ФОНТЕН (Франция).
Как итог, чемпионы мира досрочно вышли из квартета J. Для того, чтобы занять первое место, аргентинцам хватит ничьей в матче со сборной Иордании, слабейшим коллективом группы. А вот встреча австрийцев с Алжиром станет определяющей в борьбе за второе место — оба матча пройдут 28 июня в 5:00 по Москве.
Криштиану Роналду и игроки сборной Португалии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Месси - 3, Роналду - 0: Португалия не готова к старту ЧМ-2026
17 июня, 22:10
 
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