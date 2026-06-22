Судья на весь стадион предложил австрийцам "идти домой"

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитр из Египта Амин Омар на весь стадион произнес «Go home!» в адрес игроков сборной Австрии во время матча чемпионата мира Аргентина — Австрия.

Матч сборных Аргентины и Австрии проходит в американском городе Даллас, после первого тайма аргентинцы выигрывают со счетом 1:0 благодаря голу Лионеля Месси.

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Арбитр из Египта Амин Омар на весь стадион отправил "домой" австрийских футболистов во время матча чемпионата мира Аргентина-Австрия, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

"Go home! (Идите домой! – ред.)", - произнес Омар в микрофон на весь стадион, когда несколько игроков сборной Австрии приблизились к нему, чтобы попробовать повлиять на принятие им решения.

Согласно трансляции, в самом начале игры Омар отправился к видеоассистентам, чтобы посмотреть спорный эпизод по поводу возможного назначения пенальти в ворота австрийцев. Вскоре он вернулся на поле, чтобы в микрофон объявить о своем решении, но сначала дал указание австрийцам не подходить к нему.