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Судья на весь стадион предложил австрийцам "идти домой" - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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22:19 22.06.2026
Судья на весь стадион предложил австрийцам "идти домой"

Судья из Египта предложил австрийцам "идти домой" во время матча с Аргентиной

© REUTERS / Bernadett SzaboСборная Аргентины на ЧМ-2026
Сборная Аргентины на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитр из Египта Амин Омар на весь стадион произнес «Go home!» в адрес игроков сборной Австрии во время матча чемпионата мира Аргентина — Австрия.
  • Матч сборных Аргентины и Австрии проходит в американском городе Даллас, после первого тайма аргентинцы выигрывают со счетом 1:0 благодаря голу Лионеля Месси.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Арбитр из Египта Амин Омар на весь стадион отправил "домой" австрийских футболистов во время матча чемпионата мира Аргентина-Австрия, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
"Go home! (Идите домой! – ред.)", - произнес Омар в микрофон на весь стадион, когда несколько игроков сборной Австрии приблизились к нему, чтобы попробовать повлиять на принятие им решения.
Согласно трансляции, в самом начале игры Омар отправился к видеоассистентам, чтобы посмотреть спорный эпизод по поводу возможного назначения пенальти в ворота австрийцев. Вскоре он вернулся на поле, чтобы в микрофон объявить о своем решении, но сначала дал указание австрийцам не подходить к нему.
Матч сборных Аргентины и Австрии проходит в американском городе Даллас, после первого тайма аргентинцы выигрывают со счетом 1:0 благодаря голу Лионеля Месси.
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