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В Анталье в саду дома нашли тело российского туриста - РИА Новости, 22.06.2026
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22:40 22.06.2026
В Анталье в саду дома нашли тело российского туриста

Turizm News: в Анталье в саду жилого дома нашли тело российского туриста

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Турции
Сотрудник полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудник полиции в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Анталье в саду жилого дома обнаружено тело российского туриста, пишет портал Turizm News.
  • Точная причина смерти устанавливается, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
АНТАЛЬЯ, 22 июн - РИА Новости. Тело российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье, причины смерти мужчины устанавливаются, пишет портал Turizm News.
По данным портала, инцидент произошел в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Местные жители заметили лежавшего без движения мужчину в саду трехэтажного дома и вызвали экстренные службы.
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"Прибывшие на место медики констатировали смерть гражданина России Сергея Тремасова. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти", - утверждает турецкое СМИ.
Утверждается со ссылкой на данные следствия, что Тремасов прибыл в Анталью через местный аэропорт 10 июня, за 12 дней до обнаружения его тела. Тело россиянина доставлено в морг Института судебной медицины Антальи, где будет проведено вскрытие.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Анталья (провинция)РоссияВ миреТурция
 
 
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