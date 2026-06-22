В Анталье в саду дома нашли тело российского туриста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Анталье в саду жилого дома обнаружено тело российского туриста, пишет портал Turizm News.
- Точная причина смерти устанавливается, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
АНТАЛЬЯ, 22 июн - РИА Новости. Тело российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье, причины смерти мужчины устанавливаются, пишет портал Turizm News.
По данным портала, инцидент произошел в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Местные жители заметили лежавшего без движения мужчину в саду трехэтажного дома и вызвали экстренные службы.
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"Прибывшие на место медики констатировали смерть гражданина России Сергея Тремасова. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти", - утверждает турецкое СМИ.
Утверждается со ссылкой на данные следствия, что Тремасов прибыл в Анталью через местный аэропорт 10 июня, за 12 дней до обнаружения его тела. Тело россиянина доставлено в морг Института судебной медицины Антальи, где будет проведено вскрытие.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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