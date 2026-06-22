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Анохин рассказал об обновлении оборудования в медучреждениях Смоленщины - РИА Новости, 22.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:31 22.06.2026
Анохин рассказал об обновлении оборудования в медучреждениях Смоленщины

Анохин сообщил о модернизации техники в медучреждениях Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о модернизации материально-технической базы медицинских учреждений в регионе.
По его словам, новое оборудование поступило в Смоленский областной институт патологии. Техника необходима для проведения лабораторных исследований и приобретена в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области". Современные аппараты позволяют врачам более отчетливо и быстро изучать образцы тканей, выявлять опасные заболевания на ранних стадиях, устанавливать точные диагнозы.
"Технику обновили и в Клинической больнице № 1 Смоленска. В учреждение передана современная эндоскопическая система. Это серьезный шаг для проведения диагностики. Новая система позволяет врачам получать изображение высочайшей четкости с функцией оптического и цифрового увеличения, что позволяет выявлять заболевания на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Он добавил, что в регионе в этом году планируют приобрести новое оборудование для 30 объектов здравоохранения. Больницы Смоленской области получат около 300 единиц новой современной техники, включая 46 единиц для проведения реабилитации и девять единиц "тяжелого" медоборудования.
Новые аппараты и устройства уже поступили в Велижскую, Демидовскую, Ельнинскую, Кардымовскую, Краснинскую, Монастырщинскую, Починковскую, Руднянскую, Смоленскую и Хиславичскую центральные районные больницы. Анохин указал, что оборудование поступит также в Клиническую больницу скорой медицинской помощи, Смоленскую областную клиническую больницу, Смоленский областной онкологический клинический диспансер, а также в Вяземскую, Гагаринскую, Рославльскую, Сафоновскую и Ярцевскую центральные районные больницы.
"Кроме того, будет обновлена материально-техническая база Смоленской областной клинической стоматологической поликлиники и Смоленского областного бюро судебно-медицинской экспертизы", — подытожил губернатор региона.
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