Анохин рассказал об обновлении оборудования в медучреждениях Смоленщины

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о модернизации материально-технической базы медицинских учреждений в регионе.

По его словам, новое оборудование поступило в Смоленский областной институт патологии. Техника необходима для проведения лабораторных исследований и приобретена в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области". Современные аппараты позволяют врачам более отчетливо и быстро изучать образцы тканей, выявлять опасные заболевания на ранних стадиях, устанавливать точные диагнозы.

"Технику обновили и в Клинической больнице № 1 Смоленска. В учреждение передана современная эндоскопическая система. Это серьезный шаг для проведения диагностики. Новая система позволяет врачам получать изображение высочайшей четкости с функцией оптического и цифрового увеличения, что позволяет выявлять заболевания на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Он добавил, что в регионе в этом году планируют приобрести новое оборудование для 30 объектов здравоохранения. Больницы Смоленской области получат около 300 единиц новой современной техники, включая 46 единиц для проведения реабилитации и девять единиц "тяжелого" медоборудования.

Новые аппараты и устройства уже поступили в Велижскую, Демидовскую, Ельнинскую, Кардымовскую, Краснинскую, Монастырщинскую, Починковскую, Руднянскую, Смоленскую и Хиславичскую центральные районные больницы. Анохин указал, что оборудование поступит также в Клиническую больницу скорой медицинской помощи, Смоленскую областную клиническую больницу, Смоленский областной онкологический клинический диспансер, а также в Вяземскую, Гагаринскую, Рославльскую, Сафоновскую и Ярцевскую центральные районные больницы.