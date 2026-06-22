Александрова вышла в финал парного турнира в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатерина Александрова (Россия) и Линда Носкова (Чехия) пробились в финал парных соревнований на турнире категории WTA 500 в Берлине.
- В полуфинале они обыграли Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США) со счетом 6:3, 7:6 (9:7).
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова в паре с чешкой Линдой Носковой пробилась в финал парных соревнований на турнире категории WTA 500 в Берлине.
В полуфинале Александрова и Носкова обыграли Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США) со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты.
В финале Александрова и Носкова позднее в понедельник сыграют против чемпионки Олимпиады 2024 года в парном разряде итальянки Сары Эррани и американки Николь Меликар-Мартинес.