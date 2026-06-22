В Москве прошла акция "Сад памяти"

Краткий пересказ от РИА ИИ Акция «Сад памяти» прошла на территории Музея Победы и в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

За седьмой сезон участники акции высадили более 30 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, а всего за семь сезонов к акции присоединились более 100 государств.

В мероприятии приняли участие представители разных поколений и сфер деятельности, включая внучку маршала Советского Союза Ивана Конева, ветерана Великой Отечественной войны, журналистов и представителей международного движения русофилов.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акция "Сад памяти" прошла в понедельник на территории Музея Победы и в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Высадка деревьев в рамках акции "Сад памяти" состоялась после торжественного возложения цветов в Зале Памяти и Скорби в Музее Победы . Участок высадки деревьев расположен между аллеями Связистов и Летчиков в Парке Победы на Поклонной горе в Москве

"После такого эмоционального начала, возложения цветов, свечей памяти, экскурсии мы хотим предложить вам сегодня высадить аллею в честь тех, кто не вернулся. И прежде всего, я хочу сказать, что акция у нас проходит уже седьмой раз по поручению Владимира Владимировича Путина, президента нашей страны", - сказал гендиректор АНО "Сад памяти" Роман Сусенко перед началом высадки деревьев.

"Сад памяти – это пример того, как общественная инициатива, которую поддержал президент нашей страны, стала новой международной традицией. Сегодня, в этот год, в этот седьмой сезон, мы высадили вместе более 30 миллионов деревьев в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны, 58 стран присоединились в этом году. А за все семь сезонов более 100 государств вместе с нами", - сказала Занко.

Сусенко в свою очередь отметил, что деревья высаживаются в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, а также в честь военных корреспондентов, погибших при исполнении своего долга. В мероприятии принял участие председатель Союза журналистов России ( СЖР Владимир Соловьев . Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и рассказал о высадке аллеи памяти погибших журналистов.

"Через неделю годовщина гибели моего друга, оператора Анатолия Кляна , с которым мы прошли многие войны, и который погиб. Сегодня, конечно, я буду высаживать это дерево и в честь моего друга, и в честь Анны Прокофьевой , которая погибла одна из последних (военкоров - ред.)", - сказал Соловьев.

В акции также приняли участие внучка маршала Советского Союза Ивана Конева Дария Конева, ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук, певица Татьяна Куртукова с мужем, представители международного движения русофилов Кристофер Хелали ( США ) и Фабрис Сорлин ( Франция ) и другие.