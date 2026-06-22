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В Москве прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 22.06.2026
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13:34 22.06.2026 (обновлено: 16:30 22.06.2026)
В Москве прошла акция "Сад памяти"

Акция "Сад памяти" прошла в Музее Победы и Парке Победы в Москве

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция «Сад памяти» прошла на территории Музея Победы и в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.
  • За седьмой сезон участники акции высадили более 30 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, а всего за семь сезонов к акции присоединились более 100 государств.
  • В мероприятии приняли участие представители разных поколений и сфер деятельности, включая внучку маршала Советского Союза Ивана Конева, ветерана Великой Отечественной войны, журналистов и представителей международного движения русофилов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акция "Сад памяти" прошла в понедельник на территории Музея Победы и в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Высадка деревьев в рамках акции "Сад памяти" состоялась после торжественного возложения цветов в Зале Памяти и Скорби в Музее Победы. Участок высадки деревьев расположен между аллеями Связистов и Летчиков в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.
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"После такого эмоционального начала, возложения цветов, свечей памяти, экскурсии мы хотим предложить вам сегодня высадить аллею в честь тех, кто не вернулся. И прежде всего, я хочу сказать, что акция у нас проходит уже седьмой раз по поручению Владимира Владимировича Путина, президента нашей страны", - сказал гендиректор АНО "Сад памяти" Роман Сусенко перед началом высадки деревьев.
Депутат Госдумы, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольги Занко отметила, что акция стала международной традицией и объединяет людей разных поколений.
"Сад памяти – это пример того, как общественная инициатива, которую поддержал президент нашей страны, стала новой международной традицией. Сегодня, в этот год, в этот седьмой сезон, мы высадили вместе более 30 миллионов деревьев в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны, 58 стран присоединились в этом году. А за все семь сезонов более 100 государств вместе с нами", - сказала Занко.
Сусенко в свою очередь отметил, что деревья высаживаются в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, а также в честь военных корреспондентов, погибших при исполнении своего долга. В мероприятии принял участие председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и рассказал о высадке аллеи памяти погибших журналистов.
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"Через неделю годовщина гибели моего друга, оператора Анатолия Кляна, с которым мы прошли многие войны, и который погиб. Сегодня, конечно, я буду высаживать это дерево и в честь моего друга, и в честь Анны Прокофьевой, которая погибла одна из последних (военкоров - ред.)", - сказал Соловьев.
В акции также приняли участие внучка маршала Советского Союза Ивана Конева Дария Конева, ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук, певица Татьяна Куртукова с мужем, представители международного движения русофилов Кристофер Хелали (США) и Фабрис Сорлин (Франция) и другие.
Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года. Главная цель акции - ежегодная высадка в России и за рубежом 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
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