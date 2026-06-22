В Ереване к 85-летию начала ВОВ прошла акция "Свеча памяти"

ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Мемориальная акция "Свеча памяти" прошла в Ереване к 85-летию начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении.

"Накануне Дня памяти и скорби в ереванском парке Победы российские дипломаты совместно с молодежными активистами составили огненную композицию в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.