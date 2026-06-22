В Ереване к 85-летию начала ВОВ прошла акция "Свеча памяти"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мемориальная акция «Свеча памяти» прошла в Ереване к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
- Российские дипломаты совместно с молодежными активистами составили огненную композицию в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Мемориальная акция "Свеча памяти" прошла в Ереване к 85-летию начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении.
"Накануне Дня памяти и скорби в ереванском парке Победы российские дипломаты совместно с молодежными активистами составили огненную композицию в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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