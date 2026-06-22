Акция "Свеча памяти" к 85-й годовщине начала войны прошла в Канаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Акция «Свеча памяти», посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Оттаве.
- В 4 часа утра по московскому времени участники акции зажгли свечи в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы войны.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Оттаве, сообщает российское посольство в Канаде.
"В 4 часа утра по московскому времени – именно в тот час, когда 85 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз – зажглись свечи в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны", – сообщило российское посольство в Telegram-канале.
Дипмиссия добавила, что для российских граждан днем пройдет памятное мероприятие. Желающие могут прийти к зданию посольства, чтобы зажечь свечи и вспомнить каждого, кто пожертвовал собой ради свободы страны и мирной жизни для потомков.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Акция "Свеча памяти" прошла в Берлине
Вчера, 06:14