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Акция "Свеча памяти" к 85-й годовщине начала войны прошла в Канаде - РИА Новости, 22.06.2026
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06:45 22.06.2026
Акция "Свеча памяти" к 85-й годовщине начала войны прошла в Канаде

В Оттаве прошла акция "Свеча памяти" к 85-й годовщине начала войны

CC BY 2.0 / Joanne E. Clifford / From the AshesСтолица Канады Оттава
Столица Канады Оттава - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY 2.0 / Joanne E. Clifford / From the Ashes
Столица Канады Оттава. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция «Свеча памяти», посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Оттаве.
  • В 4 часа утра по московскому времени участники акции зажгли свечи в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы войны.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Оттаве, сообщает российское посольство в Канаде.
"В 4 часа утра по московскому времени – именно в тот час, когда 85 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз – зажглись свечи в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны", – сообщило российское посольство в Telegram-канале.
Дипмиссия добавила, что для российских граждан днем пройдет памятное мероприятие. Желающие могут прийти к зданию посольства, чтобы зажечь свечи и вспомнить каждого, кто пожертвовал собой ради свободы страны и мирной жизни для потомков.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Мемориал в Трептов-парке в Берлин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Акция "Свеча памяти" прошла в Берлине
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