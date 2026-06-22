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Акция "Свеча памяти" прошла в Берлине - РИА Новости, 22.06.2026
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06:14 22.06.2026
Акция "Свеча памяти" прошла в Берлине

РИА Новости: акция "Свеча памяти" прошла в берлинском Трептов-парке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМемориал в Трептов-парке в Берлин
Мемориал в Трептов-парке в Берлин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мемориал в Трептов-парке в Берлин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ежегодная акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, прошла у советского воинского мемориала в берлинском Трептов-парке.
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал власти ФРГ признать преступления нацистов против советских граждан геноцидом на официальном уровне.
  • В завершение акции состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к подножию монумента.
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Ежегодная акция "Свеча памяти", приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, прошла у советского воинского мемориала в берлинском Трептов-парке, передает корреспондент РИА Новости.
Организатором памятной акции выступило Общество немецко-российской дружбы (GDRF). В мероприятии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, представители посольства Белоруссии в ФРГ, неравнодушные граждане Германии и соотечественники.
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Участники акции зажгли свечи, выложенные у подножия монумента в форме памятных дат "1941–1945". Затем ровно в 4.00 утра (5.00 мск) над Трептов-парком прозвучала архивная аудиозапись сообщения Всесоюзного радио о нападении Германии на Советский Союз, после чего собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания.
Выступая перед собравшимися, Нечаев отметил, что 22 июня 1941 года стал самым тяжелым днем в советской и российской истории.
"Это была настоящая трагедия для нашего народа, ведь война, которую нацистская Германия вела против Советского Союза, была войной на уничтожение", - напомнил посол.
Говоря о преступлениях нацистов против советских граждан, Нечаев отметил, что в России они были признаны геноцидом. В этой связи он призвал власти ФРГ признать этот исторический факт на официальном уровне.
"Мы призываем федеративную республику, правительство, парламент и бундестаг признать эти зверства геноцидом советского народа. Для этого существуют все необходимые правовые основания", - подчеркнул Нечаев.
В завершение акции состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к подножию монумента.
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