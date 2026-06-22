Морпехи провели в Мариуполе акцию ко Дню памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие соединения морской пехоты группировки войск «Восток» провели в Мариуполе акцию, посвященную Дню памяти и скорби — годовщине начала Великой Отечественной войны.
- В рамках акции участники провели церемонию забора частицы вечного огня у памятника Жертвам фашизма в Мариуполе.
- Частичка вечного огня будет доставлена в Ленинградскую область к мемориалу «Разорванное кольцо», где частицы вечных огней из различных регионов будут объединены в единый Огонь памяти и переданы ветеранам Великой Отечественной войны.
МАРИУПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие соединения морской пехоты группировки войск "Восток" провели в Мариуполе акцию, посвященную Дню памяти и скорби - годовщине начала Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости боец с позывным Витязь.
По словам командир взвода 40-й гвардейской бригады морской пехоты, в рамках памятной акции участники провели церемонию забора частицы вечного огня у памятника Жертвам фашизма в Мариуполе.
Акция "Свеча памяти" прошла в Тирасполе
Вчера, 05:13
"Сегодня прошла военно-патриотическая акция, посвященная Дню памяти начала Великой Отечественной войны, 22 июня. Бойцы 40-го отдельной гвардейской бригады зажгли вечный огонь", - рассказал военнослужащий.
Частичка вечного огня в дальнейшем будет доставлена в Ленинградскую область к мемориалу "Разорванное кольцо", где частицы вечных огней из различных регионов будут объединены в единый Огонь памяти и переданы ветеранам Великой Отечественной войны.
Витязь отметил, что для него участие в акции имеет особое значение, поскольку его прадед был участником Великой Отечественной войны.
"Для меня это не просто мероприятие, так как мой прадед принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Я не словом, а делом также продолжаю дело, принимаю участие в специальной военной операции", - подчеркнул морпех.