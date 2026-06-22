Морпехи провели в Мариуполе акцию ко Дню памяти и скорби

Витязь отметил, что для него участие в акции имеет особое значение, поскольку его прадед был участником Великой Отечественной войны.

"Для меня это не просто мероприятие, так как мой прадед принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Я не словом, а делом также продолжаю дело, принимаю участие в специальной военной операции", - подчеркнул морпех.