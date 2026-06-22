Акция "Свеча памяти" прошла в Тирасполе

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная акция «Свеча памяти» в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны прошла утром в понедельник во всех городах Приднестровья.

В Тирасполе на Мемориале Славы прошел митинг-реквием с участием руководства Приднестровья, юнармейцев, суворовцев, кадетов, представителей общественных организаций и духовенства, военнослужащих из состава Оперативной группы российских войск.

ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Международная акция "Свеча памяти" в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны состоялись рано утром в понедельник во всех городах Приднестровья, в Тирасполе прошел митинг-реквием, передает корреспондент РИА Новости.

День памяти и скорби - 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Тирасполе в митинге-реквиеме на Мемориале Славы приняло участие руководство Приднестровья, юнармейцы, суворовцы, кадеты, представители общественных организаций и духовенства, военнослужащие из состава Оперативной группы российских войск. Погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

"Нападение фашистской Германии и ее союзников на Советский Союз началось ранним утром 22 июня 1941 года. Проснувшись под звуки сирен, взрывы бомб и снарядов, треск автоматных очередей, советские граждане оказались в новой реальности, ведь еще вчера было мирное небо, были мечты и планы на будущее... Война - это всегда трагедия", - заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в своем обращении по случаю 85-й годовщины начала войны.

Лидер ПМР также напомнил, что нацистская Германия, проводя политику "расширения жизненного пространства", создавала целую сеть "фабрик смерти", концлагерей, тюрем, гетто. По его словам, фашисты призывали к уничтожению целых народов, истреблению неугодных.

"Это невозможно забыть, это невозможно простить… Великая Отечественная война стала для советских граждан священной войной, войной народной. Красноармейцы, партизаны, подпольщики - герои, которые сражались за жизнь и свободу, мужественно защищали свою Отчизну. Вечная слава воинам-освободителям!" - отметил Красносельский.