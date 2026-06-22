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Акция "Свеча памяти" прошла в Тирасполе - РИА Новости, 22.06.2026
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05:13 22.06.2026 (обновлено: 06:34 22.06.2026)
Акция "Свеча памяти" прошла в Тирасполе

РИА Новости: акция "Свеча памяти" прошла в Тирасполе

© РИА НовостиАкция "Свеча памяти" прошла в Тирасполе
Акция Свеча памяти прошла в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости
Акция "Свеча памяти" прошла в Тирасполе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная акция «Свеча памяти» в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны прошла утром в понедельник во всех городах Приднестровья.
  • В Тирасполе на Мемориале Славы прошел митинг-реквием с участием руководства Приднестровья, юнармейцев, суворовцев, кадетов, представителей общественных организаций и духовенства, военнослужащих из состава Оперативной группы российских войск.
ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Международная акция "Свеча памяти" в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны состоялись рано утром в понедельник во всех городах Приднестровья, в Тирасполе прошел митинг-реквием, передает корреспондент РИА Новости.
День памяти и скорби - 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Акция Вахта памяти. Вечный огонь проходит в Москве в честь Дня памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проходит в Москве
Вчера, 05:01
В Тирасполе в митинге-реквиеме на Мемориале Славы приняло участие руководство Приднестровья, юнармейцы, суворовцы, кадеты, представители общественных организаций и духовенства, военнослужащие из состава Оперативной группы российских войск. Погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.
"Нападение фашистской Германии и ее союзников на Советский Союз началось ранним утром 22 июня 1941 года. Проснувшись под звуки сирен, взрывы бомб и снарядов, треск автоматных очередей, советские граждане оказались в новой реальности, ведь еще вчера было мирное небо, были мечты и планы на будущее... Война - это всегда трагедия", - заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в своем обращении по случаю 85-й годовщины начала войны.
Лидер ПМР также напомнил, что нацистская Германия, проводя политику "расширения жизненного пространства", создавала целую сеть "фабрик смерти", концлагерей, тюрем, гетто. По его словам, фашисты призывали к уничтожению целых народов, истреблению неугодных.
"Это невозможно забыть, это невозможно простить… Великая Отечественная война стала для советских граждан священной войной, войной народной. Красноармейцы, партизаны, подпольщики - герои, которые сражались за жизнь и свободу, мужественно защищали свою Отчизну. Вечная слава воинам-освободителям!" - отметил Красносельский.
Акция "Свеча памяти" проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленском соборе в Москве. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной.
Реквием Моцарта в 4 утра в Кремле Великого Новгорода - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Великом Новгороде в четыре утра исполнили "Реквием" Моцарта
Вчера, 04:57
 
ГерманияТираспольПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийДень памяти и скорби
 
 
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