Акция "Свеча памяти" прошла в Улан-Удэ в День памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Акция «Свеча памяти» прошла на Мемориале Победы в столице Бурятии.
- Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего прошла церемония возложения цветов и зажжения свечей.
УЛАН-УДЭ, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла на Мемориале Победы в столице Бурятии, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни улан-удэнцев собрались на площади перед Мемориалом Победы. Присутствующих поприветствовали представители правительства региона, мэрии города и почетные гости. Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, Прозвучали оружейные залпы. Затем прошла церемония возложения цветов и зажжения свечей.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.