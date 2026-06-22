Рейтинг@Mail.ru
Акция "Свеча памяти" прошла в Улан-Удэ в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 22.06.2026 (обновлено: 12:33 22.06.2026)
Акция "Свеча памяти" прошла в Улан-Удэ в День памяти и скорби

На Мемориале Победы в Улан-Удэ прошла акция "Свеча памяти"

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция «Свеча памяти» прошла на Мемориале Победы в столице Бурятии.
  • Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего прошла церемония возложения цветов и зажжения свечей.
УЛАН-УДЭ, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла на Мемориале Победы в столице Бурятии, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни улан-удэнцев собрались на площади перед Мемориалом Победы. Присутствующих поприветствовали представители правительства региона, мэрии города и почетные гости. Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, Прозвучали оружейные залпы. Затем прошла церемония возложения цветов и зажжения свечей.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Памятная надпись из свечей у монумента защитникам Ленинграда в Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Петербурге у монумента защитникам Ленинграда зажгли надпись из свечей
Вчера, 04:38
 
Улан-УдэГерманияДень памяти и скорби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала