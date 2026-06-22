Акция "Свеча памяти" прошла в Улан-Удэ в День памяти и скорби

УЛАН-УДЭ, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла на Мемориале Победы в столице Бурятии, передает корреспондент РИА Новости.

Сотни улан-удэнцев собрались на площади перед Мемориалом Победы. Присутствующих поприветствовали представители правительства региона, мэрии города и почетные гости. Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, Прозвучали оружейные залпы. Затем прошла церемония возложения цветов и зажжения свечей.