Калужская область присоединилась к акции "Свеча памяти"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калужской области прошла акция «Свеча памяти», в рамках которой жители выложили из свечей картины в память о тех, кто сражался в Великой Отечественной войне.

Губернатор Владислав Шапша назвал 22 июня одной из самых трагических дат в истории страны и отметил, что в акции участвует много молодежи.

Участники акции выложили из свечей картины с датами Великой Отечественной войны и словом «Помним», а также образ Родины-матери.

КАЛУГА, 22 июн – РИА Новости. Акция "Свеча памяти" прошла в Калужской области, в рамках которой жители выложили из свечей картины в память о тех, кто сражался в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, прозвучали эти слова: "Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!", - написал Шапша своем канале на платформе "Макс" в 4.00 мск в понедельник.

Губернатор назвал 22 июня одной из самых трагических дат в истории страны, датой, которую невозможно забыть.

"Накануне Дня памяти и скорби Калужская область вновь присоединилась к акции "Свеча памяти". В муниципалитетах люди приходят на мемориалы, зажигают свечи. В память о героях Великой Отечественной войны, о 27 миллионах советских граждан, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины", - отметил глава региона.

По его словам, среди участников акции много молодежи.

"В этом и есть суть акции. Преемственность поколений. Сохранение исторической памяти. Вечная память героям! Низкий поклон ветеранам!", - добавил Шапша.