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Калужская область присоединилась к акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
09:28 22.06.2026 (обновлено: 09:53 22.06.2026)
Калужская область присоединилась к акции "Свеча памяти"

В Калужской области прошла акция «Свеча памяти»

© Владислав Шапша Губернатор Калужской области/MAXАкция "Свеча памяти" в Калужской области
Акция Свеча памяти в Калужской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Владислав Шапша Губернатор Калужской области/MAX
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калужской области прошла акция «Свеча памяти», в рамках которой жители выложили из свечей картины в память о тех, кто сражался в Великой Отечественной войне.
  • Губернатор Владислав Шапша назвал 22 июня одной из самых трагических дат в истории страны и отметил, что в акции участвует много молодежи.
  • Участники акции выложили из свечей картины с датами Великой Отечественной войны и словом «Помним», а также образ Родины-матери.
КАЛУГА, 22 июн – РИА Новости. Акция "Свеча памяти" прошла в Калужской области, в рамках которой жители выложили из свечей картины в память о тех, кто сражался в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, прозвучали эти слова: "Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!", - написал Шапша своем канале на платформе "Макс" в 4.00 мск в понедельник.
Акция Линия памяти на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Москве зажгли свечи в память о каждом дне Великой Отечественной войны
21 июня, 23:08
Губернатор назвал 22 июня одной из самых трагических дат в истории страны, датой, которую невозможно забыть.
"Накануне Дня памяти и скорби Калужская область вновь присоединилась к акции "Свеча памяти". В муниципалитетах люди приходят на мемориалы, зажигают свечи. В память о героях Великой Отечественной войны, о 27 миллионах советских граждан, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины", - отметил глава региона.
По его словам, среди участников акции много молодежи.
"В этом и есть суть акции. Преемственность поколений. Сохранение исторической памяти. Вечная память героям! Низкий поклон ветеранам!", - добавил Шапша.
Публикацию губернатор сопроводил фотографиями с мероприятий акции. Люди выложили из свечей картины с датами Великой Отечественной войны и словом "Помним". На некоторых "огненных" картинах составили образ Родины-матери.
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Вчера, 06:14
 
Калужская областьВ миреКалужская областьВладислав ШапшаДень памяти и скорби
 
 
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