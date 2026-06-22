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В Молдавии проходят акции к 85-й годовщине начала ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Молдавии проходят памятные акции, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

На мемориале «Вечность» в Кишиневе прошла акция «Свеча памяти», участники которой зажгли 1418 свечей — по одной за каждый день борьбы с нацизмом.

Волонтеры благоустраивают воинское кладбище на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в Новоаненском районе.

КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. В Молдавии к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны проходят памятные акции, включающие тематические выставки, экскурсии, показ документальных фильмов, сообщили РИА Новости активисты координационного комитета "Победа", организатора мероприятий.

Ранее в понедельник в Кишиневе на мемориале "Вечность" прошла акция "Свеча памяти". В 3:30 ее участники зажгли 1418 свечей - по одной за каждый день борьбы с нацизмом.

На территории мемориального комплекса работает выставка фотографий и документов "Из безвестности в бессмертие". Экспозиция посвящена историям солдат и офицеров Красной армии, чьи личности удается установить благодаря многолетней работе поисковиков. У Вечного огня для жителей Кишинева организуют памятную экскурсию, которая завершается показом документального фильма "Молдова в период войны".

Помимо этого, волонтеры благоустраивают воинское кладбище на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" в Новоаненском районе. Участники поискового движения приводят в порядок аллею, выравнивают надгробия на братских могилах и убирают территорию после сильных осадков.

День памяти и скорби отмечается 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, унесшая жизни десятков миллионов человек. На территории Молдавии , одной из первых принявшей удар фашистских войск, ежегодно проходят акции, посвященные подвигу воинов-освободителей.