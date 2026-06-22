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Разморозка иранских активов будет выгодна Ближнему Востоку, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.06.2026
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15:21 22.06.2026
Разморозка иранских активов будет выгодна Ближнему Востоку, заявил Вэнс

Вэнс: разморозка иранских активов внесет вклад в безопасность на Ближнем Востоке

© REUTERS / Nathan HowardВице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что разморозка иранских активов будет выгодна США и внесет вклад в укрепление архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.
  • Средства от разморозки иранских активов направят на поддержку американских фермеров и обеспечение продовольствием населения Ирана.
  • В Швейцарии при участии стран-посредников — Пакистана и Катара — состоялись переговоры Ирана и США, на которых был отмечен прогресс.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что возможная разморозка иранских активов будет выгодна самим США и внесет клад в укрепление архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.
"Это очень, очень хорошая и классическая сделка (президента США Дональда - ред.) Трампа. Она выгодна нашему народу, выгодна народу Ирана и в конечном счете будет способствовать укреплению той региональной архитектуры безопасности, которую мы создали", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.
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Вице-президент добавил, что в случае разморозки иранских активов эти средства будут направлены на поддержку американских фермеров и обеспечение продовольствием населения Ирана.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.
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