Разморозка иранских активов будет выгодна Ближнему Востоку, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что разморозка иранских активов будет выгодна США и внесет вклад в укрепление архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.
- Средства от разморозки иранских активов направят на поддержку американских фермеров и обеспечение продовольствием населения Ирана.
- В Швейцарии при участии стран-посредников — Пакистана и Катара — состоялись переговоры Ирана и США, на которых был отмечен прогресс.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что возможная разморозка иранских активов будет выгодна самим США и внесет клад в укрепление архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.
"Это очень, очень хорошая и классическая сделка (президента США Дональда - ред.) Трампа. Она выгодна нашему народу, выгодна народу Ирана и в конечном счете будет способствовать укреплению той региональной архитектуры безопасности, которую мы создали", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.
Вэнс раскрыл детали переговоров с Ираном
Вчера, 14:18
Вице-президент добавил, что в случае разморозки иранских активов эти средства будут направлены на поддержку американских фермеров и обеспечение продовольствием населения Ирана.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.