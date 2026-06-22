В Госдуме раскритиковали предложение изъять вклады из банков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил обратить внимание на средства, которые лежат на вкладах в банках, и заявил, что эти деньги не вкладываются в производство.
- По словам Зюганова, на вкладах в банках лежит в общей сложности 130 триллионов рублей.
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков раскритиковал предложение Зюганова, заявив, что деньги на вкладах — это ресурс для кредитования экономики и отнимать их нецелесообразно.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков раскритиковал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять вклады из банков.
На предвыборном съезде КПРФ Зюганов заявил, что в банках на счетах физических лиц лежат 67 триллионов рублей, а на счетах предприятий — 63 триллиона, что в сумме дает 130 триллионов. По словам политика, эти средства "не вкладываются ни в производство, никуда, спокойно можно решить эту проблему быстро".
"Просто смысла нет. Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций", — заявил Аксаков в интервью RTVI.
По его словам, если эти средства отнять, то это лишит экономику денег, что не поддержат ни правительство, ни бизнес. Аксаков выразил уверенность, что изымать деньги граждан и бизнеса из банков никто не будет.