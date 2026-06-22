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В Госдуме раскритиковали предложение изъять вклады из банков - РИА Новости, 22.06.2026
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17:08 22.06.2026 (обновлено: 18:43 22.06.2026)
В Госдуме раскритиковали предложение изъять вклады из банков

Аксаков раскритиковал предложение Зюганова изъять вклады россиян из банков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил обратить внимание на средства, которые лежат на вкладах в банках, и заявил, что эти деньги не вкладываются в производство.
  • По словам Зюганова, на вкладах в банках лежит в общей сложности 130 триллионов рублей.
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков раскритиковал предложение Зюганова, заявив, что деньги на вкладах — это ресурс для кредитования экономики и отнимать их нецелесообразно.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков раскритиковал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять вклады из банков.
На предвыборном съезде КПРФ Зюганов заявил, что в банках на счетах физических лиц лежат 67 триллионов рублей, а на счетах предприятий — 63 триллиона, что в сумме дает 130 триллионов. По словам политика, эти средства "не вкладываются ни в производство, никуда, спокойно можно решить эту проблему быстро".
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"Просто смысла нет. Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций", — заявил Аксаков в интервью RTVI.
По его словам, если эти средства отнять, то это лишит экономику денег, что не поддержат ни правительство, ни бизнес. Аксаков выразил уверенность, что изымать деньги граждан и бизнеса из банков никто не будет.
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