ЦАХАЛ назвала погибшего под ее обстрелом журналиста Al Jazeera членом ХАМАС

В субботу телеканал сообщил о гибели своего оператора в результате израильского удара по дому в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа. В апреле в результате удара израильского беспилотника в секторе Газа погиб его брат, корреспондент Al Jazeera Мухаммед Вишах.