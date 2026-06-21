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ЦАХАЛ назвала погибшего под ее обстрелом журналиста Al Jazeera членом ХАМАС - РИА Новости, 21.06.2026
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00:49 21.06.2026
ЦАХАЛ назвала погибшего под ее обстрелом журналиста Al Jazeera членом ХАМАС

ЦАХАЛ назвала погибшего под ее обстрелом журналиста Вишаха членом ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала погибшего в результате ее обстрела сектора Газа оператора катарского телеканала Al Jazeera Ахмеда Вишаха членом палестинского движения ХАМАС.
  • В субботу телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своего оператора в результате израильского удара по дому в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа.
  • В публикации в Telegram-канале израильской армии говорится, что Вишах служил снайпером в военном крыле ХАМАС и был ликвидирован вместе с двумя другими боевиками движения.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала погибшего в результате ее обстрела сектора Газа оператора катарского телеканала Al Jazeera Ахмеда Вишаха членом палестинского движения ХАМАС.
В субботу телеканал сообщил о гибели своего оператора в результате израильского удара по дому в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа. В апреле в результате удара израильского беспилотника в секторе Газа погиб его брат, корреспондент Al Jazeera Мухаммед Вишах.
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"Ранее сегодня (в субботу - ред.) в результате прицельного удара в центральном районе сектора Газа ЦАХАЛ ликвидировал Ахмеда... Вишаха, террориста военного крыла ХАМАС, который служил снайпером. Он был ликвидирован вместе с двумя другими террористами ХАМАС. Параллельно с работой фотожурналистом Al Jazeera в последние годы Вишах был боевиком ХАМАС", - говорится в публикации в Telegram-канале израильской армии.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в последние дни заявляли, что присутствие израильских сил в буферных зонах в Ливане, Сирии и секторе Газа вписывается в новую концепцию безопасности, при которой исключается проникновение вражеских элементов на территорию Израиля по сценарию атаки движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
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