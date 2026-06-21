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"К черту поляков". СМИ узнали, о чем говорил Зеленский в личных беседах - РИА Новости, 21.06.2026
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16:05 21.06.2026 (обновлено: 17:22 21.06.2026)
"К черту поляков". СМИ узнали, о чем говорил Зеленский в личных беседах

Журналистка Бойке: Зеленский в личных беседах посылал к черту Польшу и поляков

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистка польского телевидения Арлета Бойке заявила, что Владимир Зеленский использовал оскорбительные выражения, рассуждая о реакции Варшавы на чествование нацистов на Украине.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал оскорбительные выражения, рассуждая о реакции Варшавы на чествование нацистов на Украине, заявила журналистка польского телевидения Арлета Бойке на YouTube-канале Kanał Zero со ссылкой на источники в его окружении.
"Когда к Зеленскому приходили люди и говорили, чтобы он не называл это украинское подразделение в честь УПА*, что это раздражает поляков, глава киевского режима ответил: "К черту Польшу и поляков", — утверждает она.
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В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
* Запрещенные в России террористические организации.
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