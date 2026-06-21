"К черту поляков". СМИ узнали, о чем говорил Зеленский в личных беседах

Журналистка Бойке: Зеленский в личных беседах посылал к черту Польшу и поляков

© REUTERS / Denis Balibouse Владимир Зеленский © REUTERS / Denis Balibouse Владимир Зеленский. Архивное фото