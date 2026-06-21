В Венгрии отменили блокировку некоторых украинских СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новое правительство Венгрии отменило блокировку ряда украинских новостных ресурсов.
- Блокировка была введена прошлыми властями страны.
БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Новое правительство Венгрии отменило блокировку ряда украинских новостных ресурсов, введенную прошлыми властями, заявил венгерский министр социальных связей и культуры Золтан Тарр.
"Вместе с МИД мы отменяем запрет украинских СМИ, ранее заблокированных (бывшей правящей партией "Фидес" - ред.)", - написал Тарр в соцсети Facebook*.
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