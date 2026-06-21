Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии отменили блокировку некоторых украинских СМИ - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 21.06.2026
В Венгрии отменили блокировку некоторых украинских СМИ

В Венгрии отменили блокировку некоторых украинских новостных ресурсов

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новое правительство Венгрии отменило блокировку ряда украинских новостных ресурсов.
  • Блокировка была введена прошлыми властями страны.
БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Новое правительство Венгрии отменило блокировку ряда украинских новостных ресурсов, введенную прошлыми властями, заявил венгерский министр социальных связей и культуры Золтан Тарр.
"Вместе с МИД мы отменяем запрет украинских СМИ, ранее заблокированных (бывшей правящей партией "Фидес" - ред.)", - написал Тарр в соцсети Facebook*.
В сентябре 2025 года прошлое правительство Венгрии объявило о блокировке 12 украинских интернет-ресурсов в качестве ответного шага на запрет Киевом венгерских СМИ.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Венгрия не будет менять посла на Украине, заявил Мадьяр
19 июня, 19:13
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреВенгрияРоссияКиевFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала