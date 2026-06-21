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Глава Генштаба ЦАХАЛ назвал перемирие в Ливане хрупким - РИА Новости, 21.06.2026
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17:10 21.06.2026 (обновлено: 17:15 21.06.2026)
Глава Генштаба ЦАХАЛ назвал перемирие в Ливане хрупким

Генштаб ЦАХАЛ призвал военных быть готовыми возобновить боевые действия в Ливане

© REUTERS / Zohra BensemraПоследствия израильского удара по южному Ливану в районе Тира
Последствия израильского удара по южному Ливану в районе Тира - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Zohra Bensemra
Последствия израильского удара по южному Ливану в районе Тира. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эяль Замир охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.
  • Цель ЦАХАЛ в Ливане остается неизменной — защита населенных пунктов на севере Израиля, заявил он.
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.
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"Объявленное перемирие является хрупким, и мы должны быть готовы к возобновлению боевых действий для нейтрализации угроз и быстрого перехода в наступление, если потребуется. Все ресурсы ЦАХАЛ выделены на это", - заявил Замир на встрече с командирами ЦАХАЛ, действующими на юге Ливана.
Военачальник добавил, что цель ЦАХАЛ в Ливане остается неизменной - по его словам, это защита населенных пунктов на севере Израиля.
"Именно эта цель определяет все наши усилия. Операции в районах Али-аль-Тахер и Бофо также направлены на достижение этой цели", - заявил Замир.
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