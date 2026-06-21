Глава Генштаба ЦАХАЛ назвал перемирие в Ливане хрупким

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.

"Именно эта цель определяет все наши усилия. Операции в районах Али-аль-Тахер и Бофо также направлены на достижение этой цели", - заявил Замир.