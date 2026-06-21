На Украине объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории всей Украины объявлена воздушная тревога.
- Тревогу в Киеве объявили около 00:52 мск, после чего она была объявлена по всем остальным областям страны.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили около 00.52 мск, после чего в течение нескольких минут она была объявлена по всем остальным областям страны.
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