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На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.06.2026
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01:01 21.06.2026 (обновлено: 01:02 21.06.2026)
На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории всей Украины объявлена воздушная тревога.
  • Тревогу в Киеве объявили около 00:52 мск, после чего она была объявлена по всем остальным областям страны.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили около 00.52 мск, после чего в течение нескольких минут она была объявлена по всем остальным областям страны.
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