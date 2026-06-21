Дроны "Севера" сожгли десять станций РЭБ ВСУ за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили более десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении.

Расчеты разведывательных и ударных БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника.

Уничтожение систем РЭБ позволяет российским военным наносить удары беспилотниками точнее и более массово применять различные типы разведывательных и ударных дронов.

БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили более десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Чек.

"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - сказал Чек.

Он добавил, что расчеты разведывательных и ударных БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника. По его словам, опытные операторы успешно обнаруживают и поражают станции РЭБ, несмотря на все попытки украинских боевиков их замаскировать.