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Дроны "Севера" сожгли десять станций РЭБ ВСУ за неделю - РИА Новости, 21.06.2026
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Дроны "Севера" сожгли десять станций РЭБ ВСУ за неделю

РИА Новости: дроны "Севера" сожгли десять станций РЭБ ВСУ за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили более десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении.
  • Расчеты разведывательных и ударных БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника.
  • Уничтожение систем РЭБ позволяет российским военным наносить удары беспилотниками точнее и более массово применять различные типы разведывательных и ударных дронов.
БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили более десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Чек.
"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - сказал Чек.
Он добавил, что расчеты разведывательных и ударных БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника. По его словам, опытные операторы успешно обнаруживают и поражают станции РЭБ, несмотря на все попытки украинских боевиков их замаскировать.
Собеседник агентства отметил, что ликвидация средств радиопомех позволяет российским военным наносить удары беспилотниками еще точнее. Он подчеркнул, что уничтожение систем РЭБ позволяет российским военнослужащим более массового применять различные типы разведывательных и ударных дронов.
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