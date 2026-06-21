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Военный медик рассказал, как удалось спастись от погони FPV-дрона ВСУ - РИА Новости, 21.06.2026
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Военный медик рассказал, как удалось спастись от погони FPV-дрона ВСУ

Медик при эвакуации раненого спас машину от FPV-дрона ВСУ в антидроновых сетях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фельдшер 11-го армейского корпуса «Севера» с позывным Бабай рассказал о случае эвакуации раненого под обстрелом украинского FPV-дрона.
  • Автомобиль с раненым успел уйти под антидроновые сети «дороги жизни», дрон запутался в сети, детонации не произошло.
БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Фельдшер 11-го армейского корпуса "Севера" с позывным Бабай рассказал РИА Новости, как во время эвакуации раненого их автомобиль преследовал украинский FPV-дрон, но машина успела уйти под антидроновые сети "дороги жизни".
"Был случай: вывозили раненого — за нами гнался FPV, но мы вовремя заскочили под "дорогу жизни", то есть под сети, — он прямо впал в сетку, запутался, и детонация не произошла. Так повезло остаться в живых", - сказал военный.
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Он подчеркнул, что находится на передовой уже четвертый год, был мобилизован в октябре 2022 года. До СВО, по его словам, работал фельдшером на скорой помощи, потом некоторое время подрабатывал в такси. Сейчас он эвакуирует раненых с линии боевого соприкосновения.
Бабай отметил, что самая большая сложность его работы — время. При сильных кровотечениях счет идет на минуты, и любая задержка может стоить человеку жизни. Медик признается, что считает свою работу долгом перед Родиной и будет оставаться на фронте до победы.
"Я спасаю ребят, которые кричат мне: "Бабай, помоги, я хочу жить!". Это мое. Я медик и до конца своих дней, что бы ни случилось, буду спасать ребят", - заключил он.
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