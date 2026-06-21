Краткий пересказ от РИА ИИ Фельдшер 11-го армейского корпуса «Севера» с позывным Бабай рассказал о случае эвакуации раненого под обстрелом украинского FPV-дрона.

Автомобиль с раненым успел уйти под антидроновые сети «дороги жизни», дрон запутался в сети, детонации не произошло.

БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Фельдшер 11-го армейского корпуса "Севера" с позывным Бабай рассказал РИА Новости, как во время эвакуации раненого их автомобиль преследовал украинский FPV-дрон, но машина успела уйти под антидроновые сети "дороги жизни".

"Был случай: вывозили раненого — за нами гнался FPV, но мы вовремя заскочили под "дорогу жизни", то есть под сети, — он прямо впал в сетку, запутался, и детонация не произошла. Так повезло остаться в живых", - сказал военный.

Он подчеркнул, что находится на передовой уже четвертый год, был мобилизован в октябре 2022 года. До СВО, по его словам, работал фельдшером на скорой помощи, потом некоторое время подрабатывал в такси. Сейчас он эвакуирует раненых с линии боевого соприкосновения.

Бабай отметил, что самая большая сложность его работы — время. При сильных кровотечениях счет идет на минуты, и любая задержка может стоить человеку жизни. Медик признается, что считает свою работу долгом перед Родиной и будет оставаться на фронте до победы.