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Посол назвал условия сотрудничества России с Молдавией - РИА Новости, 21.06.2026
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05:04 21.06.2026
Посол назвал условия сотрудничества России с Молдавией

Посол Озеров: РФ готова сотрудничать с Молдавией, если та будет нейтральной

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия открыта к сотрудничеству с Молдавией в любых проектах при соблюдении правовых норм и сохранении политического нейтралитета Молдавии.
  • Посол РФ в Молдавии Олег Озеров подчеркнул важность сохранения договора о дружбе и сотрудничестве и соглашения 1992 года.
  • Кишинев настаивает на трансформации миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую под международным мандатом и полном выводе Оперативной группы российских войск.
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с Молдавией в любых проектах только при соблюдении всех правовых норм и сохранении республикой приверженности политическому нейтралитету в международных отношениях, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
"Россия открыта к сотрудничеству, Россия открыта к тому, чтобы выработать нормальные правила. Но здесь мы же видим, что Молдавия сама предпринимает действия, которые делают невозможными наше Содружество на тех принципах, на которых оно было основано последние 30 лет", - сказал Озеров.
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При этом российский посол отметил, что между Россией и Молдавией возможна реализация любых проектов в любой сфере, но только при понимании, что сохранится твердая правовая основа в рамках двусторонних отношений.
"Я имею в виду договор о дружбе и сотрудничестве, сохранение соглашения 1992 года. И если сама Молдавия сохранит свою приверженность нейтралитету в международных отношениях, политическому нейтралитету, что мы пока, к сожалению, не наблюдаем", - подчеркнул он.
По соглашению о принципах мирного урегулирования от 1992 года, российские миротворцы находятся в зоне конфликта в Приднестровье для обеспечения безопасности. Кишинев настаивает на трансформации миротворческой миссии в гражданскую под международным мандатом и полном выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ).
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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РоссияМолдавияКишиневОлег ОзеровМайя СандуДмитрий Песков
 
 
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