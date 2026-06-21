Посол назвал условия сотрудничества России с Молдавией

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия открыта к сотрудничеству с Молдавией в любых проектах при соблюдении правовых норм и сохранении политического нейтралитета Молдавии.

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров подчеркнул важность сохранения договора о дружбе и сотрудничестве и соглашения 1992 года.

Кишинев настаивает на трансформации миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую под международным мандатом и полном выводе Оперативной группы российских войск.

КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с Молдавией в любых проектах только при соблюдении всех правовых норм и сохранении республикой приверженности политическому нейтралитету в международных отношениях, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

"Россия открыта к сотрудничеству, Россия открыта к тому, чтобы выработать нормальные правила. Но здесь мы же видим, что Молдавия сама предпринимает действия, которые делают невозможными наше Содружество на тех принципах, на которых оно было основано последние 30 лет", - сказал Озеров

При этом российский посол отметил, что между Россией и Молдавией возможна реализация любых проектов в любой сфере, но только при понимании, что сохранится твердая правовая основа в рамках двусторонних отношений.

"Я имею в виду договор о дружбе и сотрудничестве, сохранение соглашения 1992 года. И если сама Молдавия сохранит свою приверженность нейтралитету в международных отношениях, политическому нейтралитету, что мы пока, к сожалению, не наблюдаем", - подчеркнул он.

По соглашению о принципах мирного урегулирования от 1992 года, российские миротворцы находятся в зоне конфликта в Приднестровье для обеспечения безопасности. Кишинев настаивает на трансформации миротворческой миссии в гражданскую под международным мандатом и полном выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ).