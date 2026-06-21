В Севастополе отменили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе отменена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
- Тревога была объявлена четвертый раз за день и продлилась около трех часов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Тревога, объявленная за день четвертый раз, продлилась около трех часов.
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