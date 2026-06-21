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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.06.2026
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19:33 21.06.2026 (обновлено: 19:34 21.06.2026)
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили длившуюся три часа воздушную тревогу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе отменена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
  • Тревога была объявлена четвертый раз за день и продлилась около трех часов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Тревога, объявленная за день четвертый раз, продлилась около трех часов.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВ миреМихаил Развожаев
 
 
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