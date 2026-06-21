Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев во время церемонии возложения цветов на советском воинском мемориале в Берлине. Архивное фото

Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев во время церемонии возложения цветов на советском воинском мемориале в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ В Берлине прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен.

После официальной церемонии двое человек с украинскими флагами попытались устроить провокацию у мемориала.

Провокаторы намеревались устроить пикет, но после словесной перепалки с активистами ретировались с места.

БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Два человека с украинскими флагами и надписями про Степана Бандеру попытались устроить провокацию у мемориала советским воинам в берлинском парке Тиргартен после официальной церемонии в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР, сообщил РИА Новости участник антивоенного движения Вячеслав Зеевальд.

Германии Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен прошла субботу в Берлине с участием посла России Сергея Нечаева . Дань памяти погибшим советским воинам также отдали участники прошедшей в немецкой столице антивоенной демонстрации, выступающие за нормализацию отношений с Россией.

"После завершения церемонии мы (участники антивоенного митинга - ред.) остались у мемориала и произошла провокация украинских и бандеровских последователей. Они подошли сюда вдвоем к советскому мемориалу, а на их украинском флаге было написано про "бандеровских бесов", - рассказал Зеевальд.

По его словам, провокаторы намеревались устроить пикет на фоне венков и цветов у мемориала. Однако после словесной перепалки с активистами они вышли за территорию памятника, а затем и вовсе предпочли ретироваться с места.

Бандера - главарь "Организации украинских националистов*" (запрещенная в РФ экстремистская организация), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - " Украинской повстанческой армии* " (запрещенная в РФ экстремистская организация). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.