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Активист сообщил о попытке провокации у советского мемориала в Берлине - РИА Новости, 21.06.2026
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01:15 21.06.2026 (обновлено: 01:25 21.06.2026)
Активист сообщил о попытке провокации у советского мемориала в Берлине

Активист Зеевальд: у советского мемориала в Берлине была попытка провокации

© РИА НовостиЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев во время церемонии возложения цветов на советском воинском мемориале в Берлине
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев во время церемонии возложения цветов на советском воинском мемориале в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев во время церемонии возложения цветов на советском воинском мемориале в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Берлине прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен.
  • После официальной церемонии двое человек с украинскими флагами попытались устроить провокацию у мемориала.
  • Провокаторы намеревались устроить пикет, но после словесной перепалки с активистами ретировались с места.
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Два человека с украинскими флагами и надписями про Степана Бандеру попытались устроить провокацию у мемориала советским воинам в берлинском парке Тиргартен после официальной церемонии в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР, сообщил РИА Новости участник антивоенного движения Вячеслав Зеевальд.
Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен прошла субботу в Берлине с участием посла России в Германии Сергея Нечаева. Дань памяти погибшим советским воинам также отдали участники прошедшей в немецкой столице антивоенной демонстрации, выступающие за нормализацию отношений с Россией.
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"После завершения церемонии мы (участники антивоенного митинга - ред.) остались у мемориала и произошла провокация украинских и бандеровских последователей. Они подошли сюда вдвоем к советскому мемориалу, а на их украинском флаге было написано про "бандеровских бесов", - рассказал Зеевальд.
По его словам, провокаторы намеревались устроить пикет на фоне венков и цветов у мемориала. Однако после словесной перепалки с активистами они вышли за территорию памятника, а затем и вовсе предпочли ретироваться с места.
Бандера - главарь "Организации украинских националистов*" (запрещенная в РФ экстремистская организация), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии*" (запрещенная в РФ экстремистская организация). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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