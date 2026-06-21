Движение в районе пожара на юге Москвы временно перекрыли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение по улице Речников от дома 18/20 до дома 22с4 временно перекрыто в оба направления.
- Столичный дептранс просит водителей выбирать пути объезда.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Движение на участке улицы Речников в Москве временно перекрыто в обоих направлениях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта на фоне сообщений о пожаре в административном здании.
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"Движение по улице Речников от дома 18/20 до дома 22с4 временно перекрыто в оба направления. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса.
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20 февраля, 09:43