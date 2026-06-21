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Движение в районе пожара на юге Москвы временно перекрыли - РИА Новости, 21.06.2026
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20:40 21.06.2026
Движение в районе пожара на юге Москвы временно перекрыли

Движение на участке улицы Речников на юге Москвы временно перекрыли из-за пожара

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение по улице Речников от дома 18/20 до дома 22с4 временно перекрыто в оба направления.
  • Столичный дептранс просит водителей выбирать пути объезда.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Движение на участке улицы Речников в Москве временно перекрыто в обоих направлениях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта на фоне сообщений о пожаре в административном здании.
Ранее сообщалось о пожаре административном здании на улице Речников, где располагаются салон красоты и магазины. В пресс-службе МЧС РФ РИА Новости сообщили, что возгорание ликвидируют на площади 300 квадратных метров.
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"Движение по улице Речников от дома 18/20 до дома 22с4 временно перекрыто в оба направления. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса.
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