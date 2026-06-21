Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в здании на юге Москвы составила 300 квадратов - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 21.06.2026 (обновлено: 20:04 21.06.2026)
Площадь пожара в здании на юге Москвы составила 300 квадратов

РИА Новости: пожар в административном здании на юге Москвы охватил 300 кв метров

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в административном здании на юге Москвы охватил площадь 300 квадратных метров.
  • Самостоятельно эвакуировались порядка 60 человек.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на юге Москвы охватил площадь 300 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались порядка 60 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на юге столицы. Сообщение о пожаре поступило по адресу: улица Речников, дом 15, квартира 1", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горит кровля двухэтажного административного здания с мансардным этажом. На данный момент площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
В пресс-службе добавили, что до прибытия пожарных самостоятельно здание покинули порядка 60 человек.
Ликвидация пожара в двухэтажном здании на ул. Пятницкая в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В центре Москвы загорелось административное здание
8 мая, 15:58
 
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала