Площадь пожара в здании на юге Москвы составила 300 квадратов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в административном здании на юге Москвы охватил площадь 300 квадратных метров.
- Самостоятельно эвакуировались порядка 60 человек.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на юге Москвы охватил площадь 300 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались порядка 60 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Уточняется, что горит кровля двухэтажного административного здания с мансардным этажом. На данный момент площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
В пресс-службе добавили, что до прибытия пожарных самостоятельно здание покинули порядка 60 человек.