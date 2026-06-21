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Площадь пожара в здании на юге Москвы составила 300 квадратов

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожар в административном здании на юге Москвы охватил площадь 300 квадратных метров.

Самостоятельно эвакуировались порядка 60 человек.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на юге Москвы охватил площадь 300 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались порядка 60 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

« "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на юге столицы. Сообщение о пожаре поступило по адресу: улица Речников, дом 15, квартира 1", - говорится в сообщении.

Уточняется, что горит кровля двухэтажного административного здания с мансардным этажом. На данный момент площадь пожара составляет 300 квадратных метров.