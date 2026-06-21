Мурашко поздравил медработников с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских специалистов с Днем медицинского работника, отметив работу медиков в воссоединенных регионах России, помогающих раненым бойцам и мирному населению.

"Дорогие друзья, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, душевной гармонии и новых профессиональных высот! С праздником вас! С Днем медицинского работника!", - сказал министр журналистам.