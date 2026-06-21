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Мурашко поздравил медработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.06.2026
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07:05 21.06.2026
Мурашко поздравил медработников с профессиональным праздником

Мурашко поздравил специалистов с Днем медицинского работника

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских специалистов с Днем медицинского работника.
  • Мурашко отметил работу медиков в воссоединенных регионах России, помогающих раненым бойцам и мирному населению.
  • Министр подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду медицинских работников российская система здравоохранения непрерывно развивается.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских специалистов с Днем медицинского работника, отметив работу медиков в воссоединенных регионах России, помогающих раненым бойцам и мирному населению.
"Дорогие друзья, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, душевной гармонии и новых профессиональных высот! С праздником вас! С Днем медицинского работника!", - сказал министр журналистам.
Он добавил, что благодаря самоотверженному труду медицинских работников российская система здравоохранения непрерывно развивается.
"Но чудо медицины совершаете вы - ваши знания, готовность быть рядом в самые трудные минуты. Отдельные слова благодарности выражаю тем, кто сегодня выполняет профессиональный долг в воссоединенных регионах России, помогает раненым бойцам и мирному населению, возвращает в строй участников специальной военной операции. Спасибо вам за мужество, верность долгу и заботу о каждом, кто в ней нуждается. Уверен, вместе мы придем к Победе!", - заключил Мурашко.
Поздравление Путина с Днем медицинского работника - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Путин поздравил медиков с профессиональным праздником
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