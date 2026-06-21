Мурашко поздравил медработников с профессиональным праздником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских специалистов с Днем медицинского работника.
- Мурашко отметил работу медиков в воссоединенных регионах России, помогающих раненым бойцам и мирному населению.
- Министр подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду медицинских работников российская система здравоохранения непрерывно развивается.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских специалистов с Днем медицинского работника, отметив работу медиков в воссоединенных регионах России, помогающих раненым бойцам и мирному населению.
"Дорогие друзья, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, душевной гармонии и новых профессиональных высот! С праздником вас! С Днем медицинского работника!", - сказал министр журналистам.
Он добавил, что благодаря самоотверженному труду медицинских работников российская система здравоохранения непрерывно развивается.
"Но чудо медицины совершаете вы - ваши знания, готовность быть рядом в самые трудные минуты. Отдельные слова благодарности выражаю тем, кто сегодня выполняет профессиональный долг в воссоединенных регионах России, помогает раненым бойцам и мирному населению, возвращает в строй участников специальной военной операции. Спасибо вам за мужество, верность долгу и заботу о каждом, кто в ней нуждается. Уверен, вместе мы придем к Победе!", - заключил Мурашко.