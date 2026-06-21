Краткий пересказ от РИА ИИ
- В зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли до 185 военных, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 185 военных, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Першомарьевка, Краматорск, Ореховатка, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Никаноровка Донецкой Народной Республики.
"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 185 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке.