Рейтинг@Mail.ru
Иран назвал условие продолжения переговоров с США - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 21.06.2026 (обновлено: 19:59 21.06.2026)
Иран назвал условие продолжения переговоров с США

Иран продолжит переговоры с США, когда закончатся военные действия в Ливане

© AP Photo / Vadim GhirdaТабличка у входа в отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
Табличка у входа в отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Табличка у входа в отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член иранской переговорной делегации Хосейн Корбанзаде заявил, что переговоры Ирана с США не будут продолжены, пока не прекратятся военные действия Израиля в Ливане.
  • Делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста из-за угроз американского президента Дональда Трампа.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Переговоры Ирана с США не будут продолжены, пока не будут прекращены военные действия Израиля в Ливане, заявил член иранской переговорной делегации Хосейн Корбанзаде.
Ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранской переговорной команде сообщило, что делегация Ирана покинуло место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста из-за угроз американского президента Дональда Трампа.
Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Axios: делегация Ирана отказалась от пресс-подхода в последний момент
Вчера, 19:44
"Ливан является наиболее обсуждаемой темой на переговорах. Если война в Ливане не закончится, переговоры не продолжатся", - заявил Корбанзаде, его цитирует иранское агентство Mehr.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. Они проходят в закрытом формате.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Иран отказался от совместной фотосессии с представителями США
Вчера, 17:52
 
В миреИранСШАЛиванДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала