Иран назвал условие продолжения переговоров с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член иранской переговорной делегации Хосейн Корбанзаде заявил, что переговоры Ирана с США не будут продолжены, пока не прекратятся военные действия Израиля в Ливане.
- Делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста из-за угроз американского президента Дональда Трампа.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Переговоры Ирана с США не будут продолжены, пока не будут прекращены военные действия Израиля в Ливане, заявил член иранской переговорной делегации Хосейн Корбанзаде.
Ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранской переговорной команде сообщило, что делегация Ирана покинуло место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста из-за угроз американского президента Дональда Трампа.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.