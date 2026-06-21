Переговорщики по Ирану создали группы для согласования итогового договора

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"Было объявлено о создании специализированных технических групп для согласования условий окончательного соглашения, которое будет охватывать все аспекты меморандума о взаимопонимании. Кроме того, были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения", - сказал аль-Ансари.