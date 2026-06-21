Переговорщики по Ирану создали группы для согласования итогового договора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Швейцарии начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара.
- Созданы специализированные технические группы для согласования условий окончательного соглашения по Ирану.
- Также были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения.
ДОХА, 21 июн - РИА Новости. Стороны переговоров по Ирану в Швейцарии создали технические группы для согласования условий окончательного соглашения, которое должно быть выработано в течение 60 дней переговоров, сообщил Катарскому агентству новостей QNA советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.
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"Было объявлено о создании специализированных технических групп для согласования условий окончательного соглашения, которое будет охватывать все аспекты меморандума о взаимопонимании. Кроме того, были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения", - сказал аль-Ансари.
По его словам, эти шаги "отражают приверженность всех сторон добросовестному ведению переговоров с целью достижения всеобъемлющего и устойчивого соглашения".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.