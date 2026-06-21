В Бюргенштоке скоро начнутся переговоры между США и Ираном

Американская делегация прибыла на место в 07.00 по местному времени (08.00 мск).

В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье пройдут технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате.