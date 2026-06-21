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В Бюргенштоке скоро начнутся переговоры между США и Ираном - РИА Новости, 21.06.2026
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11:53 21.06.2026 (обновлено: 12:15 21.06.2026)
В Бюргенштоке скоро начнутся переговоры между США и Ираном

В Бюргенштоке скоро начнутся переговоры делегаций США и Ирана

© AP Photo / Vadim GhirdaТабличка у входа в отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
Табличка у входа в отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Табличка у входа в отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегации США и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара прибыли в Бюргеншток для переговоров.
  • Технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников ожидаются в закрытом формате.
БЮРГЕНШТОК, 21 июн - РИА Новости. Переговоры делегаций США и Ирана в Бюргенштоке скоро начнутся, сообщил швейцарский МИД.
"Американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, иранская делегация во главе со спикером иранского парламента Мохаммедом Багером Галибафом, а также посредники — Пакистан и Катар — прибыли в Бюргеншток. Переговоры между сторонами начнутся в течение утра", - говорится в заявлении ведомства.
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Часть делегаций прибыла еще ночью. Так, переговорщики от Ирана приехали около полуночи.
Американская делегация прибыла на место в 07.00 по местному времени (08.00 мск).
Последними к ним присоединились посредники от Пакистана.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье пройдут технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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