В Очакове прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Очакове Николаевской области Украины прогремел взрыв.
- На момент взрыва в части Николаевской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в городе Очакове Николаевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Очакове раздался взрыв", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Николаевской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18