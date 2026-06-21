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В Харьковской области жестоко убили украинского мобилизованного - РИА Новости, 21.06.2026
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21:08 21.06.2026
В Харьковской области жестоко убили украинского мобилизованного

В Харьковской области на полигоне ВСУ жестоко убили украинского мобилизованного

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На учебном полигоне 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ в Харьковской области жестоко убит мобилизованный.
  • Родственники погибшего мобилизованного обратились в офис генпрокурора Украины с требованием разобраться в ситуации.
  • Смерть военнослужащего, согласно имеющимся документам, не была связана с выполнением боевых задач.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинский мобилизованный жестоко убит на учебном полигоне 425-го штурмового полка "Скалы" ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее российские источники в силовых структурах называли 425-й отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала" "мясным" из-за жестокого обращения с мобилизованными, добавляя, что попадание в него для боевиков ВСУ означает верную смерть.
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"На учебном полигоне полка "Скала" в Харьковской области убили мобилизованного, сломали ему ноги, а тело скормили червям", - сообщил собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, жителя Одессы Владимира Беласа мобилизовали в мае и отправили в тренировочный лагерь 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в Харьковскую область. Он добавил, что родственники мобилизованного обратились в офис генпрокурора Украины с требованием разобраться в ситуации.
"Там он пробыл 18 дней, после чего его состояние здоровья резко ухудшилось, однако медицинскую помощь ему никто оказывать не собирался", - сообщил он.
Собеседник отметил, что 9 июня тело мужчины было обнаружено недалеко от пункта постоянной дислокации подразделения.
По данным собеседника агентства, родственники погибшего заявляют о многочисленных телесных повреждениях и требуют установить причины смерти.
"На опознание в одесский морг труп привезли в черном мешке со сломанными ногами, а его остатки доедали черви", - рассказал источник.
Как сообщил собеседник агентства, согласно имеющимся документам, смерть военнослужащего не была связана с выполнением боевых задач.
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