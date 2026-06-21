Краткий пересказ от РИА ИИ На учебном полигоне 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ в Харьковской области жестоко убит мобилизованный.

Родственники погибшего мобилизованного обратились в офис генпрокурора Украины с требованием разобраться в ситуации.

Смерть военнослужащего, согласно имеющимся документам, не была связана с выполнением боевых задач.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинский мобилизованный жестоко убит на учебном полигоне 425-го штурмового полка "Скалы" ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее российские источники в силовых структурах называли 425-й отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала" "мясным" из-за жестокого обращения с мобилизованными, добавляя, что попадание в него для боевиков ВСУ означает верную смерть.

"На учебном полигоне полка "Скала" в Харьковской области убили мобилизованного, сломали ему ноги, а тело скормили червям", - сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, жителя Одессы Владимира Беласа мобилизовали в мае и отправили в тренировочный лагерь 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в Харьковскую область. Он добавил, что родственники мобилизованного обратились в офис генпрокурора Украины с требованием разобраться в ситуации.

"Там он пробыл 18 дней, после чего его состояние здоровья резко ухудшилось, однако медицинскую помощь ему никто оказывать не собирался", - сообщил он.

Собеседник отметил, что 9 июня тело мужчины было обнаружено недалеко от пункта постоянной дислокации подразделения.

По данным собеседника агентства, родственники погибшего заявляют о многочисленных телесных повреждениях и требуют установить причины смерти.

"На опознание в одесский морг труп привезли в черном мешке со сломанными ногами, а его остатки доедали черви", - рассказал источник.