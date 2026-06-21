Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Черниговской области усилены мобилизационные мероприятия для усиления частей ВСУ на границе с Белоруссией.
- Роты охраны ТЦК из западных областей Украины дополнительно прибыли в Черниговскую область для повышения укомплектованности местных подразделений.
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В черниговской области усилены мобилизационные мероприятия для усиления частей ВСУ на границе с Белоруссией, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Черниговскую область дополнительно прибыли роты охраны ТЦК (украинский военкомат -ред.) из западных областей Украины. Цель — максимально повысить укомплектованность подразделений, дислоцированных на границе с Белоруссией", – сообщил источник.
Он также отметил, что главным аргументом для убеждения местных жителей не препятствовать мобилизационным мероприятиям является гарантия того, что служба новобранцев будет проходить на территории Черниговской области.
В обязанности военнослужащих рот охраны при ТЦК входит раздача повесток гражданам, сопровождение мобилизованных в учебные центры, управление служебным транспортом и многое другое.