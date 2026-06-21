Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области усилены мобилизационные мероприятия - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 21.06.2026
В Черниговской области усилены мобилизационные мероприятия

РИА Новости: в Черниговской области усилены мобилизационные мероприятия

© iStock.com / bartoshdВид на Чернигов
Вид на Чернигов - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© iStock.com / bartoshd
Вид на Чернигов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черниговской области усилены мобилизационные мероприятия для усиления частей ВСУ на границе с Белоруссией.
  • Роты охраны ТЦК из западных областей Украины дополнительно прибыли в Черниговскую область для повышения укомплектованности местных подразделений.
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В черниговской области усилены мобилизационные мероприятия для усиления частей ВСУ на границе с Белоруссией, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Черниговскую область дополнительно прибыли роты охраны ТЦК (украинский военкомат -ред.) из западных областей Украины. Цель — максимально повысить укомплектованность подразделений, дислоцированных на границе с Белоруссией", – сообщил источник.
Он также отметил, что главным аргументом для убеждения местных жителей не препятствовать мобилизационным мероприятиям является гарантия того, что служба новобранцев будет проходить на территории Черниговской области.
В обязанности военнослужащих рот охраны при ТЦК входит раздача повесток гражданам, сопровождение мобилизованных в учебные центры, управление служебным транспортом и многое другое.
Военнослужащие 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Командование ВСУ перебросило в Сумскую область тяжелую мехбригаду
06:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговская областьБелоруссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала