Минобороны показало кадры поражения энергообъектов ВСУ с помощью БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало кадры поражения энергетических объектов в Киевской, Сумской, Черниговской областях Украины, а также на оккупированной ВСУ части ДНР.
- Удары по объектам наносились с помощью БПЛА «Гербера».
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения энергетических объектов, использовавшихся в интересах ВСУ, операторами российских войск беспилотных систем с помощью БПЛА "Гербера".
В российском ведомстве отметили, что на обнародованных кадрах - важные энергетические объекты, использовавшихся в интересах ВСУ, которые находились в Киевской, Сумской, Черниговской областях Украины, а также на оккупированной ВСУ части ДНР.
На опубликованных кадрах видно, что на энергообъектах происходят взрывы, идет дым.
В сообщении МО РФ уточняется, что удары по объектам наносились с помощью БПЛА "Гербера".