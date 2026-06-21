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На Западе забили тревогу после заявления Лаврова - РИА Новости, 21.06.2026
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10:03 21.06.2026 (обновлено: 10:08 21.06.2026)
На Западе забили тревогу после заявления Лаврова

Express: Лавров пригрозил НАТО расплатой за атаки на Москву

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с предупреждением о возможности выхода ситуации из-под контроля и перерастания ее в ядерную Третью мировую войну.
  • Глава МИД отметил, что Европа «продолжает грезить экспансией», а Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов ВСУ по Москве, пишет Daily Express.
"Россия направила НАТО пугающую угрозу. <…> Главный дипломат Путина предположил, что нынешняя ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную Третью мировую войну", — говорится в статье.
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Издание приводит слова главы МИД, что Европа "продолжает грезить экспансией", "намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению", а НАТО "проглотила" Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.
Ранее Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" отметил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
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