На Западе забили тревогу после заявления Лаврова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с предупреждением о возможности выхода ситуации из-под контроля и перерастания ее в ядерную Третью мировую войну.
- Глава МИД отметил, что Европа «продолжает грезить экспансией», а Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов ВСУ по Москве, пишет Daily Express.
"Россия направила НАТО пугающую угрозу. <…> Главный дипломат Путина предположил, что нынешняя ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную Третью мировую войну", — говорится в статье.
Издание приводит слова главы МИД, что Европа "продолжает грезить экспансией", "намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению", а НАТО "проглотила" Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.
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