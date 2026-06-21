Лантратова находится на связи с омбудсменом Крыма по вопросу атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом в связи с атакой ВСУ на Керченский полуостров.
- Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров четыре человека погибли, 28 получили ранения.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом в связи с атакой ВСУ на Керченский полуостров.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что четыре человека погибли, 28 получили ранения в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.
"Нахожусь на связи с уполномоченным по правам человека в Республике Крым Александром Штехбартом. Он уже выехал к пострадавшим, чтобы на месте оказать необходимую помощь и поддержку", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении федеральный омбудсмен также выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.