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Лантратова находится на связи с омбудсменом Крыма по вопросу атаки ВСУ - РИА Новости, 21.06.2026
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15:16 21.06.2026
Лантратова находится на связи с омбудсменом Крыма по вопросу атаки ВСУ

Лантратова находится на связи с омбудсменом Крыма после атаки украинских БПЛА

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом в связи с атакой ВСУ на Керченский полуостров.
  • Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров четыре человека погибли, 28 получили ранения.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом в связи с атакой ВСУ на Керченский полуостров.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что четыре человека погибли, 28 получили ранения в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.
"Нахожусь на связи с уполномоченным по правам человека в Республике Крым Александром Штехбартом. Он уже выехал к пострадавшим, чтобы на месте оказать необходимую помощь и поддержку", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении федеральный омбудсмен также выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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