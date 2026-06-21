Лантратова помогла бойцу СВО получить медицинскую помощь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла участнику СВО пройти военно-врачебную комиссию и получить лечение.
- Участник СВО Алексей получил тяжелое ранение во время боевых действий и столкнулся с трудностями при получении медицинской помощи.
- По итогам проверки боец направлен на прохождение повторной военно-врачебной комиссии, после заключения врачей ему окажут необходимую медицинскую помощь и примут решение о дальнейшей службе.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла участнику СВО пройти военно-врачебную комиссию и получить лечение.
Омбудсмен рассказала, что участник СВО Алексей, фамилию которого она не приводит, во время боевых действий получил тяжелое ранение. При этом ранее у него уже было диагностировано серьезное заболевание. Мужчина столкнулся с трудностями при получении медицинской помощи. Он рассказал Лантратовой, что нуждается в прохождении военно-врачебной комиссии и лечении.
"Алексей обратился к нам за помощью. Мы направили запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны России", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Как отметила омбудсмен, по итогам проверки боец направлен на прохождения повторной военно-врачебной комиссии.
"После заключения врачей ему окажут всю необходимую медицинскую помощь. А также примут решение о дальнейшей службе", - добавила она.
В сообщении Лантратова также поблагодарила Минобороны России за оперативную реакцию.