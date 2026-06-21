Лантратова помогла бойцу СВО получить медицинскую помощь

Омбудсмен рассказала, что участник СВО Алексей, фамилию которого она не приводит, во время боевых действий получил тяжелое ранение. При этом ранее у него уже было диагностировано серьезное заболевание. Мужчина столкнулся с трудностями при получении медицинской помощи. Он рассказал Лантратовой, что нуждается в прохождении военно-врачебной комиссии и лечении.