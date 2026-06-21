ВС России за сутки освободили 104 здания в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Южной" группировки войск освободили 104 здания в Константиновке в ДНР за сутки.
- ВСУ потеряли до 85 военнослужащих и военную технику, включая боевую бронированную машину, 16 автомобилей и другие средства.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили 104 здания в Константиновке в ДНР за сутки, уничтожив до 85 военнослужащих ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ.
В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики подразделения "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта, отметили в ведомстве.
"За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
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