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ВС России за сутки освободили 104 здания в Константиновке - РИА Новости, 21.06.2026
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12:35 21.06.2026 (обновлено: 12:59 21.06.2026)
ВС России за сутки освободили 104 здания в Константиновке

ВС России за сутки освободили от украинских боевиков 104 здания в Константиновке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Южной" группировки войск освободили 104 здания в Константиновке в ДНР за сутки.
  • ВСУ потеряли до 85 военнослужащих и военную технику, включая боевую бронированную машину, 16 автомобилей и другие средства.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили 104 здания в Константиновке в ДНР за сутки, уничтожив до 85 военнослужащих ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ.
В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики подразделения "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта, отметили в ведомстве.
"За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
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