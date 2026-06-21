Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" продлил контракт с Хаджибеговичем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" продлил контракт с центровым сборной Катара Аленом Хаджибеговичем на два сезона.
- Хаджибегович перешел в "Локомотив-Кубань" из саратовского "Автодора" 20 февраля и помог команде завоевать бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" продлил контракт с центровым сборной Катара Аленом Хаджибеговичем, сообщается в на сайте баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Соглашение рассчитано на два сезона. Хаджибегович перешел в "Локомотив-Кубань" из саратовского "Автодора" 20 февраля и помог команде завоевать бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В среднем за краснодарцев он набирал 9,8 очка, совершал 6,5 подбора, 1,4 перехвата и 0,8 блок-шота за 20 минут игрового времени.
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"Когда Ален присоединился к нам в середине прошлого сезона, то сразу показал, что способен стать ключевым элементом в наших тактических построениях. Он уже сейчас является зрелым, полезным и хорошо обученным игроком, и при этом у него есть огромный потенциал для дальнейшего роста. Так что мы рады, что Ален будет с нами следующие два сезона", - заявил главный тренер "Локомотива-Кубани" Томислав Томович.
Хаджибеговичу 27 лет. Баскетболист сборной Катара с 2019 по 2021 год выступал за московскую "Руну". Также на клубном уровне центровой играл за английский "Лондон Найтс", литовский "Леткабелис", польскую "Зелена-Гуру", черногорские "Будучность" и "Ловчен", катарские "Аль-Садд" и "Аль-Хор", а также японский "Гифу Свупс".