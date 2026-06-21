Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" продлил контракт с Хаджибеговичем

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"Когда Ален присоединился к нам в середине прошлого сезона, то сразу показал, что способен стать ключевым элементом в наших тактических построениях. Он уже сейчас является зрелым, полезным и хорошо обученным игроком, и при этом у него есть огромный потенциал для дальнейшего роста. Так что мы рады, что Ален будет с нами следующие два сезона", - заявил главный тренер "Локомотива-Кубани" Томислав Томович.