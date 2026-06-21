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Роспатент назвал лучшие медицинские изобретения современности - РИА Новости, 21.06.2026
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05:14 21.06.2026
Роспатент назвал лучшие медицинские изобретения современности

Роспатент: распылитель для химиотерапии является лучшим медицинским изобретением

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперты Роспатента отобрали пять лучших медицинских изобретений российских ученых ко Дню медицинского работника.
  • Среди изобретений — распылитель для оперирования раковых опухолей, умный шлем для незрячих людей, более долговечный медицинский имплант, протез кисти и предплечья, считывающий изменения кровотока, и установка для осмотра и лечения заболеваний уха, горла и носа.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Эксперты Роспатента ко Дню медицинского работника отобрали для РИА Новости пятерку лучших медицинских изобретений российских ученых, среди них - распылитель для оперирования раковых опухолей и умный шлем для незрячих людей.
День медицинского работника отмечается в текущем году 21 июня.
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Так, сотрудники Сеченовского университета разработали специальное устройство для проведения эффективной и быстрой химиотерапии при раке. Оно позволяет быстро распылять лекарство в брюшной полости во время операции. Удобным делает распылитель именно его компактность в сравнении с другим медицинским оборудованием.
В пятерку лучших изобретений вошел также шлем для незрячих людей, разработанный ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р и СПбГЭТУ "ЛЭТИ". В него встроена камера и гироскоп, который измеряет скорость движения объектов вокруг. Устройство сканирует обстановку и предупреждает человека в случае обнаружения угроз. Например, если незрячий будет двигаться по направлению к пешеходному переходу, а в это время будет гореть красный сигнал светофора - шлем предупредит об этом и скажет подождать.
Ученые из МГУ разработали более долговечный медицинский имплант. Он покрыт специальными электродами, которые делают имплант совместимым с организмом человека - за счет этого снижается риск воспалений.
В НГТУ разработали протез кисти и предплечья, который считывает изменения кровотока. Протез измеряет биологические сигналы организма, на их основе определяет намерение человека, а затем выполняет нужное движение. Устройство может брать мелкие предметы пальцами и удерживать более тяжелые объекты всей кистью.
Инженеры московской компании "Стерн" разработали установку для осмотра и лечения заболеваний уха, горла и носа. Эта установка состоит из камеры, располагает системой голосового управления и автоматического распознавания речи. Таким образом, врач голосовыми командами может сделать снимок органов, сохранить материалы в электронной карте пациента и перевести продиктованные врачом данные в текст.
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