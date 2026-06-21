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Не злите чемпионов Европы: Испания громит после позорного старта на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
21:15 21.06.2026 (обновлено: 00:54 22.06.2026)
Не злите чемпионов Европы: Испания громит после позорного старта на ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу со счетом 4:0 обыграла саудовцев на ЧМ-2026

© REUTERS / BRETT DAVISМикель Оярсабаль
Микель Оярсабаль - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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РИА Новости Спорт — о первой победе сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Фаворит №1 уже не тот?

Главной сенсацией (и главным разочарованием) первого тура группового этапа ЧМ стала нулевая ничья "фурии рохи" против команды Кабо-Верде, дебютировавшей на мундиале. За 90 минут испанцы нанесли 27 ударов, но так и не смогли пробить новоиспеченную звезду соцсетей Возинью (вратарь сотворил семь сейвов) и конкретно опозорились… Никто не ожидал от действующих чемпионов Европы такого старта. Хотя почему не ожидали? Позади у лидеров сборной тяжелейший сезон-2025/26. Звездный Ламин Ямаль, который в 18 лет стал центральной фигурой коллектива Луиса де ла Фуэнте, вышел на поле лишь на 71-й минуте. Да и по статистике еще ни один победитель Евро не выигрывал первый матч на мундиале в XXI веке.
Более того, испанцы не могут победить на ЧМ уже четыре матча подряд.
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Но что произошло, то произошло. Волна насмешек, хейта и мемов сошла на нет, а значит, разозленные испанцы нуждались в реабилитации — к сожалению для Саудовской Аравии, именно им выпало сдерживать натиск обиженного фаворита во втором туре. Кстати, азиаты тоже на старте удивили, но со знаком "плюс", сыграв вничью с уругвайцами (1:1) и еще сильнее обострив борьбу в группе Н за выход в плей-офф.

Пять событий матча в Атланте

1. Ямаль — гений! Ему хватило десяти минут, чтобы открыть счет в матче. Вратарь саудовцев ошибся при выносе мяча, который подхватил и протащил жестко критикуемый Микель Оярсабаль. Дальше был пас на пустые ворота и первый гол талантливого юноши из "Барселоны" и в воскресном матче, и вообще на чемпионах мира.
Новое индивидуальное достижение каталонского парня: Ламин стал вторым футболистом не старше 18 лет, открывшим счет в матче чемпионата мира, после 17-летнего бразильца Пеле (1958 год).
© REUTERS / Claudia GrecoЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
Ламин Ямаль
2. Но Ямаля затмил Оярсабаль. Форварда, ставшего посмешищем после того, как в матче с Кабо-Верде он не смог ни разу коснуться мяча за первые полчаса встречи, будто подменили. Он дважды воспользовался беспорядком в обороне азиатов и к голевой передаче добавил два забитых за три минуты мяча.
Таким образом, уже к середине первого тайма Испания вела со счетом 3:0. Прямо перед перерывом Оярсабаль мог оформить хет-трик, однако после осечки вратаря он попал в перекладину. А попади в створ — получился бы шедевр!
3. Четвертый гол сообразил новичок "Реала" — беды саудовцев продолжились. Это ушедший из лондонского "Челси" в "королевский клуб" Марк Кукурелья приложился после подачи углового и буквально прошил бедного голкипера. Правда, в протокол записали не результативное действие испанца, а автогол.
© REUTERS / BRETT DAVISФутболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
Футболисты сборной Испании
4. Как же жалко Феррана Торреса! Футболист "Барсы" был "прожарен" собственным дедом после ничьей с Кабо-Верде. Старику не понравилась игра испанцев, а про внука дедуля и вовсе высказался жестко: мол, Феррана поддерживает на ЧМ-2026 бабушка, а не он... Торрес мог ответить родственнику-ворчуну в компенсированное время, даже забил. Но взятие ворот отменили после долгого просмотра видеоповтора и положения "вне игры".
Всего одного мяча не хватило испанцам для повторения разгрома саудовцев, которое учинили россияне в матче открытия ЧМ-2018.
5. Саудовской Аравии на красавце-стадионе сегодня не было. Все потому что за 90 минут футболисты номинальных гостей нанесли всего один удар в створ ворот Унаи Симона. Как будто можно в очередной раз упрекнуть ФИФА за расширение турнира до 48 команд, однако ничья с Уругваем и успех во встрече последнего тура с Кабо-Верде могут сделать из слабеньких "пассажиров" полноправных участников плей-офф.

Испанию ждет бой за первое место

А нас — одна из немногих топ-афиш группового этапа. В случае победы уругвайцев над Кабо-Верде через несколько часов нас будет ждать битва лидеров квартета. У обоих команд накопится по четыре очка, но Испания будет впереди благодаря разнице голов. Так что "фурию роху" устроит и ничья, а вот Уругвай будет играть на победу, чтобы в 1/16 финала не напороться на кого-нибудь из топов.
Суперматч ждем 27 июня в три ночи по Москве.
ЧМ по футболу 2026
21 июня 2026 • начало в 19:00
Завершен
Испания
4 : 0
Саудовская Аравия
10‎’‎ • Ламин Ямаль
(Микель Оярсабаль)
21‎’‎ • Микель Оярсабаль
(Эмерик Ляпорт)
24‎’‎ • Микель Оярсабаль
(Дани Ольмо)
49‎’‎ • Хассан Аль-Тамбакти (А)
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортИспанияСаудовская АравияМикель ОярсабальЛамин Ямаль
 
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