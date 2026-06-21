Войска "Днепра" уничтожили более 60 военных ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила более 60 военнослужащих ВСУ.
- Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила более 60 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России.
По данным МО РФ, также нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области.