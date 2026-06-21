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Два отмененных гола не помеха: Германия празднует выход в плей-офф ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
01:20 21.06.2026 (обновлено: 02:17 21.06.2026)
Два отмененных гола не помеха: Германия празднует выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Германии впервые с 2014 года вышла из группы на ЧМ по футболу

© REUTERS / JOHN E SOKOLOWSKIЭпизод матча Германия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026
Эпизод матча Германия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / JOHN E SOKOLOWSKI
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Германии по футболу впервые за 12 лет вышла из группы на чемпионате мира. В субботу в Торонто один из главных фаворитов мирового первенства одержал волевую победу над командой Кот-д’Ивуара и досрочно пробился в 1/16 финала — о драматичном матче читайте в материале РИА Новости Спорт.
ЧМ по футболу 2026
20 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Германия
2 : 1
Кот-д’Ивуар
68‎’‎ • Дениз Ундав
(Надим Амири)
90‎’‎ • Дениз Ундав
(Феликс Нмеча)
30‎’‎ • Франк Кессье
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Немецкая машина рванула резко

Что необычно для ЧМ-2026, на старте которого тьма топовых команд потеряла очки: Бразилия и Нидерланды, Испания и Португалия, Бельгия и Турция, сенсационно вылетевшая с мундиаля после двух поражений. А вот "бундесманшафт" к ним не примкнула: в первом туре команда Юлиана Нагельсмана разделалась с дебютантами турнира из Кюрасао. Бедный Дик Адвокат! Так хорошо все начиналось для парней экс-главного тренера "Зенита" и сборной России: пропустили, сравняли... А потом — катастрофа, 1:7 на табло. Немцы втоптали оппонента в газон и практически гарантировали себе выход в плей-офф.
Да и у Кот-д'Ивуара дела шли неплохо. "Слоны" дожали эквадорцев на 90-й минуте (1:0) и подошли к матчу с немцами с тремя очками в активе. А значит, в субботу в канадском Торонто нас ждала битва двух лидеров группы Е за первое место в квартете и возможность встретиться с легким оппонентом в 1/16 финала.
© REUTERS / KEVIN SOUSAСборная Германии по футболу на ЧМ-2026
Сборная Германии по футболу - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / KEVIN SOUSA
Сборная Германии по футболу на ЧМ-2026
  • Интересный факт: до сегодняшнего дня команды ни разу не встречались на официальном уровне. Единственный товарищеский матч прошел в 2009 году и закончился вничью — 2:2.

Африканцы околдовали фаворита

Иначе сложно объяснить, как дисциплинированные, но все же уступающие в классе "слоны" смогли выстоять в первом тайме. Тьма моментов у ворот Яхья Фофана, два отмененных гола Александара Павловича и Кая Хаверца из-за фолов в атаке (ни по одному моменту не может быть претензий к судье), уверенная игра немцев первым номером… Не забили. Зато умудрились пропустить! Расслабившаяся защита не пришла на помощь Мануэлю Нойеру, и на 30-й минуте Франк Кессье вывел африканцев вперед.
Кстати, про Мануэля. Легендарный вратарь сегодня сыграл 21-ю встречу на мундиале (всего у него в активе пять ЧМ, два из которых — золотой и бронзовый) и установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей, обогнав француза Уго Льориса (20).
© REUTERS / SCOTT KINSERМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / SCOTT KINSER
Мануэль Нойер
Перерыв на пользу немцам не пошел, потому что номинальные хозяева начали упускать инициативу. Позиционные атаки упирались в мощную защиту, угроза воротам Кот-д’Ивуара почти сошла на нет. Там, где не спасал вратарь Фофана (например, Яхья ошибся на выходе при угловом), "слонов" выручала удача. В то же время подходов к владениям Нойера стало больше — африканцев за собой повел Амад Диалло, герой встречи с Эквадором.

Нагельсман прибегнул к заменам

Чем перевернул игру и спас Германию от позора. Форвард Дениз Ундав и отдавший на него результативный ассист Надим Амири сделали счет 1:1 спустя восемь минут, после выхода на поле (68).
© REUTERS / KEVIN SOUSAЭпизод матча Германия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026
Эпизод матча Германия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / KEVIN SOUSA
Эпизод матча Германия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026
И вот тут "слонам" стало тяжко. Выходы со своей половины поля практически прекратились, но одна контратака все же прошла! Последнего удара не хватило. Немцы же могли не раз забить в концовке, но защитники, вратарь и фортуна были против изменения счета. До четвертой добавленной минуты, когда Феликс Нмеча разрезал передачей оборону, а Ундав оформил дубль.

Германия в плей-офф!

Что случилось впервые с победного 2014 года. На ЧМ-2018 в России и четыре года назад в Катаре немцы вылетали по итогам группового этапа. А в этот раз выйдут еще и с первого места, если не случится катастрофы в последнем матче с эквадорцами.
Давшим бой африканцам респектуем. И констатируем, что они не опустятся в своей группе ниже третьего места. Да и вообще только какое-то страшное стечение обстоятельств может помешать им пролететь мимо 1/16 финала: футболистам Кот-д’Ивуара нужно лишь положить на лопатки Кюрасао и спокойно готовиться к плей-офф.
* * *
Оба противостояния группы Е мы увидим 25 июня. Пока же ждем встречи Эквадора против Кюрасао, которая стартует в 07:00 по московскому времени.
Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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20 июня, 22:15
 
ФутболЧМ по футболу 2026Юлиан НагельсманСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортГерманияКот-д'ИвуарЯхья ФофанаМануэль НойерДениз Ундав
 
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