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Россиянка завоевала бронзу чемпионата мира по стрельбе среди юниоров - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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15:53 21.06.2026
Россиянка завоевала бронзу чемпионата мира по стрельбе среди юниоров

Россиянка Ганакова завоевала бронзу чемпионата мира по стрельбе среди юниоров

© Fotolia / bilderstoeckchenПистолет
Пистолет - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Fotolia / bilderstoeckchen
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерия Ганакова из России завоевала бронзовую медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета на чемпионате мира среди юниоров в немецком Зуле.
  • Спортсмены из России и Белоруссии участвуют в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россиянка Валерия Ганакова завоевала бронзовую медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зуль.
Результат 20-летней россиянки составил 25 очков. Первое место заняла представительница Белоруссии Катерина Иванова (31 очко), второй стала норвежка Ане Торгерсен (29).
Чемпионат мира завершится 26 июня. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
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