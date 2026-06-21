Россиянка завоевала бронзу чемпионата мира по стрельбе среди юниоров

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россиянка Валерия Ганакова завоевала бронзовую медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зуль.