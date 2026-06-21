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Гаджиев оценил состав сборных на ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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12:07 21.06.2026
Гаджиев оценил состав сборных на ЧМ

Гаджиев: к топовым футбольным державам приближается большая группа нацсборных

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-тренер сборной СССР Гаджи Гаджиев заявил, что к топовым футбольным державам приблизилась большая группа национальных сборных.
  • Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Гаджиев отметил, что статус фаворитов подтвердили англичане, бразильцы, немцы, французы и еще ряд команд, однако не стал утверждать, что на этом чемпионате мира обязательно победит команда из этого круга.
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Проходящий чемпионат мира показывает, что к топовым футбольным державам близко приблизилась большая группа национальных сборных, заявил РИА Новости экс-тренер сборной СССР Гаджи Гаджиев.
Мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
"Чемпионат мира показывает, что к топовым футбольным державам приблизилась большая группа других команд. Если прежде мы говорили, что есть пять, максимум восемь команд, которые безоговорочно сильнее других и способны выиграть титул, то сейчас я бы так не сказал. Потому что многие команды находятся рядом с топовыми сборными", - сказал Гаджиев.
"Статус фаворитов и свой высокий уровень в первых матчах подтвердили англичане, бразильцы, немцы, французы и еще ряд команд из числа тех, которые уже выигрывали чемпионат мира. Но я бы не бы не стал категорично говорить, что на этом чемпионате мира обязательно победит команда из этого круга. И смотрите: стадионы забиты битком, миллионы людей смотрят игры по телевизору. И я думаю, что Олимпийские игры по охвату аудитории и по финансам не могут тягаться с чемпионатом мира", - добавил собеседник агентства.
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