Гаджиев оценил состав сборных на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-тренер сборной СССР Гаджи Гаджиев заявил, что к топовым футбольным державам приблизилась большая группа национальных сборных.
- Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Гаджиев отметил, что статус фаворитов подтвердили англичане, бразильцы, немцы, французы и еще ряд команд, однако не стал утверждать, что на этом чемпионате мира обязательно победит команда из этого круга.
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Проходящий чемпионат мира показывает, что к топовым футбольным державам близко приблизилась большая группа национальных сборных, заявил РИА Новости экс-тренер сборной СССР Гаджи Гаджиев.
"Чемпионат мира показывает, что к топовым футбольным державам приблизилась большая группа других команд. Если прежде мы говорили, что есть пять, максимум восемь команд, которые безоговорочно сильнее других и способны выиграть титул, то сейчас я бы так не сказал. Потому что многие команды находятся рядом с топовыми сборными", - сказал Гаджиев.
"Статус фаворитов и свой высокий уровень в первых матчах подтвердили англичане, бразильцы, немцы, французы и еще ряд команд из числа тех, которые уже выигрывали чемпионат мира. Но я бы не бы не стал категорично говорить, что на этом чемпионате мира обязательно победит команда из этого круга. И смотрите: стадионы забиты битком, миллионы людей смотрят игры по телевизору. И я думаю, что Олимпийские игры по охвату аудитории и по финансам не могут тягаться с чемпионатом мира", - добавил собеседник агентства.