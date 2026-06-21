Гаджиев оценил состав сборных на ЧМ

"Статус фаворитов и свой высокий уровень в первых матчах подтвердили англичане, бразильцы, немцы, французы и еще ряд команд из числа тех, которые уже выигрывали чемпионат мира. Но я бы не бы не стал категорично говорить, что на этом чемпионате мира обязательно победит команда из этого круга. И смотрите: стадионы забиты битком, миллионы людей смотрят игры по телевизору. И я думаю, что Олимпийские игры по охвату аудитории и по финансам не могут тягаться с чемпионатом мира", - добавил собеседник агентства.