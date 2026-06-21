Гаджиев объяснил неудачное выступление махачкалинского "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент махачкалинского клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что неудачное выступление команды связано с неэффективным подбором новых игроков.
- Гаджиев отметил, что группа лиц, отвечающая за подбор игроков, отвергла ряд достойных футболистов.
- Гаджиев выразил недовольство работой генерального директора Шамиля Газизова и назвал его «нефутбольным человеком».
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент махачкалинского клуба "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил РИА Новости, что неудачное выступление команды было связано с тем, что новых игроков подбирала очень узкая группа лиц, которая отвергла ряд достойных футболистов.
Гаджиев ранее занимал пост президента клуба, зимой данная должность была упразднена. Ранее он заявил Sport24, что не понимает, зачем генеральный директор Шамиль Газизов нужен клубу, назвав его "нефутбольным человеком". Специалист ранее работал в "Уфе" и московском "Спартаке", а в махачкалинское "Динамо" пришел летом 2023 года.
"Я хочу, чтобы наше "Динамо" стало символом всего Дагестана. И мы это сделаем. Наша главная проблема была связана с тем, что мы опаздывали с подбором нужных игроков, потому что делали это через очень узкую группу лиц. Интенсивной работы не было еще и по той причине, что те, кто хотел работать в селекционном отделе, отказывались от ряда футболистов", - сказал Гаджиев.
"Я этими вопросами не занимался, за них отвечал Газизов. И они отвергали игроков, которые, на мой взгляд, могли бы нас усилить. Мы отказывались от одного футболиста, второго, третьего. А надо было работать более интенсивно и просматривать большее количество игроков", - подчеркнул собеседник агентства.
По итогам минувшего чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинцы заняли 14-е место. В переходных матчах команда дважды переиграла екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранила место в РПЛ.
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11 января, 15:11