Гаджиев объяснил неудачное выступление махачкалинского "Динамо"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент махачкалинского клуба "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил РИА Новости, что неудачное выступление команды было связано с тем, что новых игроков подбирала очень узкая группа лиц, которая отвергла ряд достойных футболистов.

"Я этими вопросами не занимался, за них отвечал Газизов. И они отвергали игроков, которые, на мой взгляд, могли бы нас усилить. Мы отказывались от одного футболиста, второго, третьего. А надо было работать более интенсивно и просматривать большее количество игроков", - подчеркнул собеседник агентства.