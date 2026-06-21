Иранские футболисты прибыли на стадион в Лос-Анджелесе на матч с Бельгией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты сборной Ирана прибыли на стадион в Лос-Анджелесе для участия в матче чемпионата мира против команды Бельгии.
- Матч начнется в 22:00 мск, а команда Ирана прибыла в Лос-Анджелес за сутки до игры.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Ирана прибыли на стадион в Лос-Анджелесе, где вскоре сыграют свой второй матч на чемпионате мира, их соперником станет команда Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.
Второй матч сборной Ирана начнется в 22.00 мск. Автобус команды прибыл на стадион в сопровождении полиции.
Команда исламской республики, как сообщил РИА Новости источник в сборной, прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до игры.
Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.
В первом матче на мировом первенстве иранцы сыграли вничью с командой Новой Зеландии (2:2). Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике команде не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего футболисты отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.
По данным иранских СМИ, команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией. Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.
После матчей первого тура группового турнира ЧМ-2026 у всех команд группы G - Ирана, Бельгии, Египта и Новой Зеландии – по 1 набранному очку.