Иранские футболисты прибыли на стадион в Лос-Анджелесе на матч с Бельгией

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Ирана прибыли на стадион в Лос-Анджелесе, где вскоре сыграют свой второй матч на чемпионате мира, их соперником станет команда Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.